تبلغ من العمر 107 أعوام.. العجوز الأكبر تعلن نجاتها من فيروس كورونا

بعد عيد ميلادها الـ107 بيوم واحد، أكتشفت كورنيليا راس صاحبة الجنسية الهولندية إصابتها بكوفيد 19، هي وحوالي 40 فردا كانوا مجتمعين مؤخرا في دار للعجزة بهولندا.

ومنذ اكتشاف الحالات في مارس الماضي توفي حوالي 12 شخصا من تلك المجموعة، إلا أن راس لم تكن بينهم، فقد أبلغها مزودي الصحة أنها ستتعافى وبالفعل أصبحت هي أكبر معمرة مصابة بكورونا تنجو من تلك الجائحة بحسب صحيفة "إيه دي" الهولندية.

ولم يتوقع الأطباء نجاتها من كوفيد 19 فهي لا تتناول أي أدوية ولكنها قادرة على المشي جيدا وتركع على ركبتيها كل مساء لتشكر الرب، وقالت الطبيبة إنها ستظل فيما يبدو قادرة على الاستمرار في القيام بذلك.

وقبل راس، كان أكبر ناج من كورونا في العالم، هو أمريكي يبلغ من العمر 104 أعوام.