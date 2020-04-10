"مبروك يا حبيبتي".. العوضي يثير الجدل من جديد بصورة لياسمين عبدالعزيز

على طريقته الخاصة وأمام الجميع، قرر الفنان أحمد العوضي تهنئة ياسمين عبدالعزيز بطرح بوستر مسلسلها الجديد.
وعبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشر العوضي صورة أفيش المسلسل وكتب عليها "مبروك يا حبيبتي، مبروك كيكو يا غالي ومبروك شريف منير".
لترد عليه بدورها ياسمين في تعليق على الصورة، "الله يبارك فيك يا حبيبي".
الصور تفاعل معها عدد كبير من جمهور ومتابعي العوضي وياسمين وأثارت الجدل من جديد، حيث كتب أحد المتابعين في التعليقات، "اسمعي كلام اخوكي يا ياسمين واعلني ده مين بالظبط"، و"يعني اتجوزتوا ولا لا".
ويعرض مسلسل "ونحب تاني ليه"، في رمضان 2020 وهو من بطولة ياسمين عبدالعزيز.
يذكر أن الثنائي العوضي وياسمين، أثارا الجدل مؤخرا بعلاقتهما بعدما كتب عنها شقيق ياسمين، فاعترفت بحبها للعوضي واعترف هو بدوره بذلك.
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