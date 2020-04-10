داخل جراج.. شاب يتحدى الحظر وإصابته بكورونا ويقيم حفل زفافه

تأجيل الزفاف كان صعبا للغاية بالنسبة إليه، فقد كان مقررا إقامته في 21 شهر مارس الماضي، ولكن تم تأجيله لإصابة الشاب بكوفيد 19.

وفي فناء منزله الخلفي، بجنوب إفريقيا، بنى دان ماس البالغ من العمر 30 عاما، مكانا مؤقتا داخل جراج السيارات ليقيم فيه حفل الزفاف، وقالت العروس جابي ماس البالغة من العمر 27 عاما، وهي طالبة بكلية الحقوق إنه كان صعبا للغاية عدم إقامة الزفاف في موعده، خاصة مع تجهيز كل شيء فقد كانت متوترة للغاية.

فبعد تاريخ 21 مارس تعافى دان ولكن شددت الحكومة من إجراءات التباعد الاجتماعي، ومنعت الاختلاط والخروج وغيرها من الاجراءات الاحترازية لتجنب تفشي كورونا.

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وصور دان وهو مخرج سينمائي فرحه بكاميرا، وحظى مقطع الفيديو الذي وثق زفافه وهو يتحدى كورونا على أكثر من 250 ألف مشاهدة لفرح يتحدى كورونا والحظر المفروض بسبب الفيروس.

وقال دان بحسب "رويترز" إن إجراءات فرض الحظر قربت بينه وبين حبيبته لذا فكر بالقيام بشيء مختلف ورومانسي واحتفالي، فأقام حفل الزفاف رغم كل شيء.

وظهرت العروس في المقطع المصور بفستان صيفي مطرز بالزهور، وأجريت مراسم صورية لحفل الزفاف.