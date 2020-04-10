الامارات | «سانوفي» تتبرع بـ 100 مليون جرعة من سلاحها المحتمل لمكافحة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن «سانوفي» تتبرع بـ 100 مليون جرعة من سلاحها المحتمل لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركة الأدوية الفرنسية العملاقة سانوفي اليوم الجمعة إنها قررت التبرع لنحو 50 دولة بـ100 مليون جرعة من عقار هيدروكسي كلوروكين، وهو عقار يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا، ويروّج له البعض كسلاح محتمل في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان إنها زادت طاقتها الإنتاجية بنسبة 50% في مواقع تصنيع العقار الثمانية على مستوى العالم، مضيفة أنها في طريقها إلى مضاعفة إنتاج العقار أربع مرات بحلول الصيف.

وأضاف البيان «تدعو سانوفي إلى التنسيق بين سلسلة إنتاج هيدروكسي كلوروكوين بأكملها في جميع أنحاء العالم لضمان استمرار توفير الدواء إذا ثبت أنه علاج جيد وفعّال في مرضى كوفيد-19».

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