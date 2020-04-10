فساتين نانسي عجرم لتبدي بقامة أطول

فساتين نانسي عجرم، تختارها دوماً لتتناسب قوامها بشكل ملفت وجذاب. فهي تحرص على اختيار فساتين سواء كاجوال كانت أو رسمية، تجعل قامتها أطول وبالتالي تبرز رشاقتها. وتتبع نانسي في سبيل ذلك عدداً من الحيل سنكشفها لكِ في النقاط الآتية لعلها تساعدك في الظهور بقوام مثالي في مختلف المناسبات.

اختارت نانسي عجرم في معظم حفلات صيف 2017 أن تطل بالفستان القصير بموديلات مميزة أبرزها فستان إيلي صعب Elie Saab، فظهرت بقامة طويلة لاسيما باعتمادها الكعب العالي.

الفساتين بقصة الـ A Line من أجمل القطع التي تلائم قوام النجمة اللبنانية وتزيد من طولها، فقد لفتت الأنظار بفستان مونوكروم من جيني باكهامJenny Packham والذي تميز بخصره العالي وقصته المنسدلة بنعومة.

وفي حفلها بمهرجان قرطاج بتونس تألقت نانسي بفستان برغندي مزدان بكشاكش سوداء حول الصدر والأكتاف، من توقيع إيلي صعب أيضاً، وأكثر ما ميّزه هو الشق الطويل الذي زين التنورة والذي يعتبر من الحيل التي تزيد الطول.

Advertisements

وخلال عطلتها الأخيرة أطلت نانسي بفستان مزيّ، بتقليمات ملوّنة من Rosie Assoulin أظهرها بقامة ممشوقة على الرغم من انتعالها صندل مسطح، وقد أكملت طلتها الأنيقة بشنطة كلاتش مميزة بألوان قريبة من لون الفستان.

قد يهمك ايضا:

فساتين عرايس كم طويل إنستغرام

موديلات فساتين خطوبة ميتاليك بوحي النجمات