"مهمتنا لازم تكمل".. مشروع تخرج فتيات إعلام لتسليط الضوء على الطلاق في مصر

‎حرصن على الاختلاف في فكرة مشروع تخرجهن ليسلطن الضوء على قضية يجب التركيز عليها وهى قضية الطلاق في مصر.

ثلاث فتيات ساندرا طارق، حبيبة جبر، سلمى رفيق، في السنة الأخيرة، كلية الإعلام قسم إعلان وعلاقات عامة، قررن اختيار قضية الطلاق لارتفاع نسبة في مصر إلى 60%.

ومع ارتفاع نسب الطلاق في مصر ستبدأ حملتهن على مرحلتين، الأولى عرض حلول للمشاكل الزوجية حتى لا تصل إلى الطلاق، الثانية في حال فشل كافة الحلول يتحول الطلاق إلى طلاق صحى للحفاظ على أولادهم من المشاكل النفسية وفق حديث ساندرا لـ "هُن".

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ردود أفعال إيجابية من حملتهن "مهمتنا لازم تكمل" بعد إنشاء الصفحة، "نزلنا بوست سألنا الناس إيه المشاكل الزوجية اللي محتاجين حلول ليها، ناس كتير جدا تفاعلوا مع الرسائل وده دليل إن الموضوع مهم ومحتاج حلول فعلا"، متابعة: "بناقش المشاكل إننا ننشر مقطع من مسلسل أو برنامج أو فيلم عن المشكلة بتاعتهم علشان يعيدوا التفكير وميطلقوش".

حلم تتمنين تحقيقه من حملتهن تفكير الزوجين قبل قرار الطلاق، "نفسنا الزوجين قبل اتخاذهم قرار الطلاق التفكير جيدا أن في حلول تانية لحل مشكلاتهم الزوجية، لو الحلول فشلت و مفيش غير الطلاق، لازم الطرفين يتعاونوا في الحفاظ على الصحة النفسية لأبنائهم بأنهم يجتمعوا اجتماع أسري كل أسبوع والأم متحرمش الابن من باباه والأب كذلك، لأن الطفل عشان يكون سوي ومش متعب نفسيا لازم يكون أبوه وأمه بجانبه".