دون أن تغادر شقتها.. روسية تقطع مسافة 21 كيلومترا في الحظر المنزلي

يبدو أن هناك أوجه أخرى للحجر المنزلي يمكن الاستفادة منها، وذلك بعد أن أفاد مقدم برنامج "فيتشيرني أورجانت" التلفزيوني الليلي، إيفان اورجانت، بأن الروسية، سفيتلانا حميدولينا، من أهالي جمهورية ياكوتيا في شمال شرق روسيا قطعت مسافة 21 كيلومترا دون أن تغادر شقتها.

ووفقا لروسيا اليوم، فإن تلك المسافة تعادل نصف الماراثون الرياضي.

وأوضح مقدم البرنامج أن شقتها تضم غرفة واحدة فقط بمساحة 17 مترا مربعا، وقال إن، سفيتلانا قامت بـ1242 دورة داخل الغرفة وقطعت مسافة تعادل نصف المارثون الرياضي خلال ساعتين و38 دقيقة مسجلة بذلك رقما قياسيا روسيا.

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وقالت سفيتلانا البالغة من العمر 38 عاما في حديث أدلت به للبرنامج التلفزيوني إن الرياضيين الروس الذين تدربوا على العدو داخل منازلهم في ظروف العزلة الذاتية دفعوا بها إلى تسجيل الرقم القياسي.

وقالت سفيتلانا إنها كانت قد قطعت المسافة نفسها في مدينة ألدان بياكوتيا حين بلغت درجة الحرارة فيها 44 درجة مئوية تحت الصفر.

يذكر أن رياضيا صينيا كان قد قطع في وقت سابق مسافة 50 كيلومترا خلال 5 ساعات دون أن يغادر شقته. لكن رياضيا فرنسيا آخر حقق المارثون الرياضي ( 42 كيلومترا) داخل شرفة بطول 7 أمتار، وفقا للقناة الأولى للتلفزيون الروسي.