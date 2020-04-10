"ما تنزلش تشتريها من السوبر ماركت".. طريقة تحضير القشطة في المنزل

تُعد القشطة من الأطعمة التي لا غنى عنها في المطبخ كونها تضاف إلى بعض الوجبات، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها في المنزل.

مقادير القشطة

دقيق الذرة

توست أبيض

حليب بودرة

ماء ورد

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سكر

ماء

طريقة تحضير القشطة

قطّعي التوست إلى مكعبات صغيرة، ثم ضعي في إناء غير لاصق، وأضيفت الحليب ودقيق الذرة والسكر.

اسكبي الماء بشكل تدريجي، ثم ضعي مكعبات الخبز، وأدخليه في الثلاجة لمدة ساعة.

ضعي الخليط على النار ثم ارفعيه من على النار، وأضيفي إليه ماء الورد، وقلّبيه بشكل جيد، ثم اتركيه حتى يبرد، وأدخليه إلى الثلاجة للحفظ.