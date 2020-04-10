يعتبر الجمبري من الأكلات المفضلة للبعض بسبب مذاقها الرائع لذلك نقدم لكِ طريقة عمل فتة الجمبرى على طريقة الشيف نورا السادات، مقدمة برنامج "عمايل ايديا"، على سي بي سي سفرة. المكونات 1 ونصف كيلو جمبري كبير مقشر بالذيل. شبت طازة. ثوم مفروم. كمون. ملح. ليمون. 1 كيلو زبادي. 3 أكواب باذنجان رومي (مكعبات محمرة). 10 قطع خبز لبناني (محمر) لوز انصاص محمر. مايونيز. طحينة. زيت. Advertisements طريقة التحضير يشوح الجمبري مع الثوم والزيت. في وعاء جديد يخلط الزبادي مع الطحينة والمايونيز والشبت وعصير الليمون وثوم وملح وكمون للحصول على التتبيلة. ثم تضاف التتبيلة إلى الجمبري ويشوح جيدًا. في طبق التقديم، نضع الخبز المحمر والباذنجان. يضاف إليه الجمبري والصوص والزبادي ويقدم ساخنًا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل فتة جمبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.