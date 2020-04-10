بعد وصول عينات "أفيجان" لعلاج كورونا.. كل ما تريد معرفته عن الدواء الجديد

في ظل غياب أي علاج لفيروس كورونا تجرى في الوقت الراهن اختبارات على عدد من العقاقير التجريبية في شتى أرجاء العالم، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أعطت الضوء الأخضر لأول تجربة سريرية في البلاد لعقار الإنفلونزا الياباني "أفيجان".

تقول الدكتورة هالة فتحي، أستاذ مساعد الصيدلة الإكلينيكية، إن عقار الإنفلونزا الياباني "Favipiravir" المعروف باسم العلامة التجارية أفيجان المضاد للفيروسات الذي تنتجه فرع شركة "فوجي فيلم"، كان يصنع في الصين منذ 2014 كعلاج لإنفلونزا.

وتابعت أثناء حديثها لـ "هُن"، أنه قد أشاد مسؤولو الصحة الصينيون بالعقار على أنه فعال بشكل واضح عند استخدامه على 340 مريضا في تجارب أظهرت تحسن وظائف الرئة، وأن المرضى الذين تناولوا الدواء أظهروا نتائج سلبية للفيروس خلال 4 أيام بعد أن كانت إيجابية، مضيفة أن "أفيجان" يعمل كمضاد للفيروسات عن طريق تثبيط الفيروسات بشكل انتقائي ومنع تكاثره داخل الجسم.

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ورفضت كوريا الجنوبية اللجوء إلى استخدامه لآثاره الجانبية الخطيرة، إذ أن من المحتمل أن يؤدي إلى تلف الأجنة، وحتى الآن لم يتم اعتماد أي دواء للوقاية أو العلاج من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أنه يتم تجربة علاج "plaqunil"، في أمريكا وفرنسا وهو دواء كان يستخدم من قبل في علاج الملاريا والروماتويد، وقد حذرت دراسة بحثية نشرت بمجلة "الجمعية الطبية الكندية" من بعض الآثار الجانبية الخطيرة لهذا الدواء في علاج فيروس كورونا المستجد التي تتمثل في زيادة ضربات القلب واحتمال الموت المفاجئ ونقص السكر في الدم والآثار النفسية مثل الهلوسة وفقدان الرؤية والصداع الشديد وحتى الأن لم توافق إدارة الغذاء والدواء على "الكلوروكين" كعلاج لفيروس كورونا المستجد إذا أنه لا بد من المزيد من الأبحاث والتجارب السريرية على هذا الدواء.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، قد صرح خلال برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة دي أم سي، بوصول عينات الدواء الياباني "أفيجان" إلى مصر لإجراء التجارب السريرية عليه حيث إنه قد أثبت نتائج جيدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد في اليابان.

وتسعى مصر إلى تصنيع المادة الخام وفي حالة نجاح التجارب السريرية ستبدأ مصر في إنتاجه مباشرة في مصانع الدواء المصرية.