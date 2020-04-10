تناسب الحظر.. أطعمة لا تساعد في زيادة الوزن منها الكرفس

قد ينتاب البعض قلق نتيجة تناول أطعمة قد تزيد من أوزانهم خلال فترة الحجر المنزلي الذي فرضه فيروس كورونا على العالم أجمع، إلا أن هناك أطعمة يمكن تناولها بحرية دون الحاجة إلى القلق بشأن اكتساب وزن زائد.

وبحسب روسيا اليوم، ووفقا لخبيرة التغذية الدكتورة ليزا يونج، تقع هذه الأطعمة بشكل عام في واحدة من فئتين: الفواكه أو الخضروات غير النشوية.

وتقول يونج إن هناك أسبابا لعدم زيادة الوزن من تناول هذه الأطعمة، وهي أن:

• معظمها تتكون من الماء.

• منخفضة السعرات الحرارية.

• تحتوي على ألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع والبقاء ممتلئا.

وعلى الرغم من أن هذه الفواكه والخضروات ليست غنية بالبروتين، إلا أنها مليئة بالكثير من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي لها فوائد عديدة للصحة.

ومن بين هذه الأطعمة:

- الخس:

تحتوي معظم أنواع الخس على نحو 10 إلى 2 سعرة حرارية لكل وجبة وعلى الرغم من أن الخس لن يضيف الكثير من البروتين إلى نظامك الغذائي، إلا أنه سيضيف الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والحديد والفيتامينات (أ) و(س).

- البرتقال:

معظم الناس يعرفون أن البرتقال غني بفيتامين (س)، ولكن الحمضيات تملك فوائد أخرى عديدة.

وبما أن فيتامين (س) مهم في إنتاج الكولاجين، فإن البرتقال يساعد في الحفاظ على البشرة خالية من التلف وتبدو جيدة. كما أنه منخفض السعرات الحرارية؛ حيث أن حبة برتقال متوسطة ​​الحجم تحتوي على نحو 80 سعرة حرارية فقط.

وإذا كنت لا تأكل تلك القشرة البيضاء التي تغطي الثمرة، فيجب أن تبدأ في تناولها، حيث أنها تحتوي على الكثير من الألياف، ما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

- الفراولة:

هناك كمية أكبر من فيتامين (س) في وجبة واحدة من الفراولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفراولة مشبّعة أيضا بالبوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة.

وتعد الفراولة أيضا مصدرا جيدا للبوتاسيوم والألياف، وهي خالية من الدهون والصوديوم وخالية من الكوليسترول، ما يجعلها صحية للقلب ويحتوي كوب واحد من الفاكهة على نحو 50 سعرة حرارية فقط.

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- الشمام:

يحتوي الشمام على بيتا كاروتين، وهو شكل من أشكال فيتامين (أ)، والذي يعزز صحة العيون، أكثر من العديد من الفواكه المماثلة الأخرى مثل البرتقال والفواكه والخوخ والمانجو.

ويوفر كوب واحد فقط من الفاكهة البوتاسيوم بالإضافة إلى أكثر من 100% من القيمة اليومية الموصى بها من الفيتامينات(أ) و(س).

وبالإضافة إلى ذلك، بما أن الماء يشكل 90 % من الشمام، فهناك 55 سعرة حرارية فقط في وجية واحدة منه.

- الكرفس:

ما يقرب من 95 % من الكرفس يتكون من الماء، ولكن هذا لا يعني أن هذه الخضار ليس لها فوائد صحية كبيرة.

ويحتوي الكرفس على البوتاسيوم والفولات والألياف و30% من احتياجاتك اليومية من فيتامين (ه)، ولا يوفر سوى ستة سعرات حرارية فقط في وجبة واحدة.

ومن الأفضل تناول الكرفس عندما يكون طازجا، حيث تفقد هذه الخضار العديد من مضادات الأكسدة الخاصة بها في غضون خمسة إلى سبعة أيام من شرائها.

- التوت الأزرق:

تشتهر هذه الفاكهة باحتوائها على مضادات الأكسدة أكثر من أي فاكهة أخرى، وللحصول على الألياف، يحتوي كوب من التوت الأزرق على 14% من القيمة اليومية الموصى بها، ولا يوفر إلا نحو 85 سعرة حرارية.

- الخيار:

هو فاكهة تتكون في الغالب من الماء، ويحتوي على 16 سعرة حرارية فقط لكل وجبة، فيما تحتوي البذور والقشرة على معظم القيمة الغذائية للثمرة، لذلك من الأفضل عدم تقشيرها.

وتوفر القشرة والبذور كلا من الألياف وشكلا من فيتامين (أ) المعروف باسم "البيتا كاروتين"، والذي يُعرف بأنه جيد للعينين.

- الطماطم:

تشتهر الطماطم بأنها تحتوي على اللايكوبين، وهو كاروتين يساعد على مكافحة الأمراض المزمنة ويمنح الثمرة لونها الأحمر.

وإلى جانب اللايكوبين، تحتوي الطماطم على نسبة عالية من الفيتامينات (أ) و(س) و(ب 2)، وكذلك الفولات والكروم والبوتاسيوم والألياف.

ومع جميع العناصر الغذائية التي تفتخر بها، تحتوي حبة الطماطم متوسطة الحجم على نحو 25 سعرة حرارية فقط.