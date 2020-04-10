شيري عادل تحيي ذكرى ميلاد والدها بصورة: سأحبك دائما

شاركت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لوالدها المتوفى احتفالا بذكرى ميلاده.

وأرفقت تعليقا على الصورة بعبارات من اللغة الإنجليزية، قالت خلالها، "إنه لأمر صعب أن أحيي عيد ميلادك في هذا اليوم، أريد فقط أن أتمنى عيد ميلاد سعيد، سأحبك دائما، الله يرحمك".

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وأعلنت شيري عادل، العام الماضي، انفصالها عن الداعية والمؤلف معز مسعود، بعد زواج دام سنة كاملة، وكانت علاقتهما محل اهتمام من الجميع ويحرصون على متابعة أخبارهما طول الوقت.