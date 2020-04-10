استغلي الحظر.. 3 خطوات رئيسية لروتين يومي من أجل بشرة صحية

عدم الخروج إلا للضرورة وتجنب الغبار وغيرها، من عوامل التلوث والأوساخ، سيكون له تأثيرا سيئا على البشرة، لذا يجب عليكِ استغلال فترة الحظر مع ضرورة التعرض للشمس يومين على الأقل لعدة دقائق، بعمل روتين يومي للبشرة لإصلاحها والمحافظة عليها والاهتمام بها.

ويستعرض التقرير التالي 3 خطوات رئيسية لروتين البشرة بحسب "وومن نيويورك تايمز".

التطهير والتنظيف: بغسل وجهك يوميا.

استخدام التونر: لموازنة الجلد.

الترطيب: وذلك بتطريب وتنعيم البشرة.

Advertisements

الهدف من أي روتين للعناية بالبشرة هو جلعها في أفضل حالاتها، وكذلك استكشاف الأخطاء التي تحدث خلال العناية بها وإصلاحها أو استهداف أي مناطق محددة للعناية بها.

وتقول أخصائية العناية بالبشرة في سان فرانسيسكو، كريستينا هولي: "إن روتينات الجمال هي فرصة لملاحظة التغييرات في البشرة، نظرًا لأن البشرة بحاجة إلى التحولات مع تقدم العمر، فستتغير المنتجات أيضًا".

وأكدت أنه يجب أن تكون الخطوات الثلاث طقوس يومية تقوي البشرة، كما يجب إعطائها الوقت اللازم لحصول على أفضل النتائج، بشكل عام، يجب استخدام المنتج على مدى ستة أسابيع على الأقل، ولمرة أو مرتين يوميًا، لملاحظة الاختلاف.