قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل شوربة نودلز، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوصفات السهل تحضيرها بخطوات بسيطة. مقادير شوربة نودلز صدور دجاج مكعبات مكعب مرق ملح وفلفل بسلة كرفس كرات أو بصل الأخضر جزر Advertisements نودلز أرز زبدة ثوم ورق لورا طريقة عمل شوربة نودلز يشوح الدجاج في الزيت مع الملح والفلفل ثم تضاف الزبدة. يضاف الثوم ثم مكعب المرق، وورق اللورا والجزر ثم البصل الأخضر ثم البسلة. يضاف الكرفس والماء المغلي. أخيرا تضاف النودلز ثم تترك حتى تمام التسوية وتقدم.

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