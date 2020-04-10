لا تتخلي عن المكياج في الحجر لهذا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أبريل 2020 05:55 صباحاً - إذا كنت لا تضعين المكياج خلال الحجر المنزلي، فأنت ترتكبين خطأ كبيراً في حق نفسك، فعندما تمارسين روتين الجمال التي لطالما اتبعته في السابق، ستمنحين نفسك الفرصة للاستعداد ليوم عمل داخل المنزل بكل نشاط وحيوية وسعادة، فالقليل من الكونسيلر والبلاش والماسكرا سيغير الكثير في نفسيتك وإطلالتك.



أهمية المكياج في زمن الكورونا

المكياج في زمن الكورونا



إن فكرة وضع المكياج لجذب الآخرين انتهت منذ فترة طويلة. من جهة أخرى، قد يبدو صعباً بالنسبة إليك تطبيق المكياج يومياً خلال الحجر، لكن الخبراء يؤكدون أن وضع مستحضرات المكياج يحدث فرقاً كبيراً في حياتك في ظل الظروف الصعبة التي فرضها انتشار فيروس كورونا في العالم، لا سيما إن كنت لا تزالين تعملين من المنزل، حيث أن تطبيق المكياج يساعد في تعزيز الإنتاجية في العمل، ويبث فيك النشاط والتفاؤل والحيوية، في ظل وضع صعب غير طبيعي نمر به، فلا نفع إذا جلست طوال الوقت في المنزل تشتكين وتعانين من الملل والتشاؤم... انطلاقاً من ذلك، فإن طقوس وضع المكياج قد تكون نقطة البداية المثالية، فلا تترددي في إدخاله الى روتينك اليومي خلال الحجر المنزلي، ولا تهملي جمالك مهما كانت الظروف.

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طريقة تطبيق مكياج ناعم وسريع في الحجر

تطبيق مكياج ناعم وسريع



- في البداية، طبقي البرايمر، بواسطة الإسفنجة، على بشرة وجهك بشكل متساو.

- قومي بتمشيط حاجبيك بواسطة فرشاة متخصصة، ومن ثم املأي الفراغات فيهما مستخدمةً قلم الحواجب بلون قريب الى لون شعرك. بعدها، ثبتيهما بواسطة جل الحواجب.

- طبقي ظلال العيون بلون ناعم على كامل الجفن العلوي، من ثم استخدمي فوقها ظلال العيون بلون أغمق، وامزجي الظلال بواسطة فرشاة متخصصة.

- مشّطي رموشك، من ثم استخدمي طبقات عدة من الماسكرا، وذلك لتعزيز حجم العينين.

- وبواسطة البيوتي بلاندر، طبقي كريم الأساس بلون قريب الى لون بشرتك، مستخدمة كمية قليلة لإخفاء الشوائب والاحتفاظ بمظهر ناعم طبيعي. من ثم طبقي الكونسيلر تحت العين لإخفاء الهالات السوداء وعلامات التعب.

- ضعي البلاش على أعلى الخدين، امتداداً الى محيط الأنف. ولاكتمال الطلة، حددي شفتيك بقلم تحديد الشفاه الوردي، بعدها املأي به كامل شفتيك. وبقلم أغمق قليلاً، أعيدي تحديد زوايا الشفتين. بإمكانك أيضاً استخدام الغلوس الوردي لشفاه لامعة جذابة.

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