كيلي ريبا تقوم بتوثيق ظهور جذور شعرها أثناء الحجر الصحي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أبريل 2020 05:55 صباحاً - مع إجبار صالونات التجميل على الإغلاق؛ للمساعدة على منع انتشار فيروس كورونا COVID-19، هناك بعض الأشياء التي يتعلم الناس التعايش بدونها. تعمل كيلي ريبا، مقدمة Live with Kelly and Ryan، على سبيل المثال، على ترك شعرها طبيعيًا، وتوثق على إنستقرام انكشاف لون الجذور ونموها.

صبغ الشعر بالحناء بلون بني غزالي

kelly ripa كايلي ريبا



كتبت ريبا قصتها على "إنستقرام": "بعد وضع صورة لظهور جذور شعرها خلال الأسبوع الأول للحجر". يمكن للمتابعين رؤية جذورها الرمادية تبدأ في الظهور، في تناقض صارخ مع الأشقر الفاتح الذي تظهر به عادةً.

وقالت : على الرغم من أن هذا الأمر مزعج بعض الشيء؛ فإن تضحيات صغيرة مثل هذه يجب تقديمها في الوقت الحالي، علمًا بأن هناك العديد من الطرق للحفاظ على لون شعرك أثناء الإقامة الجبرية في المنزل. يمكنكِ استخدام مجموعات صبغة الشعر المنزلية لصبغ الجذور بنفسك، ويمكنك أيضًا معرفة ما إذا كان الصالون يقدم استشارات عبر الإنترنت. تقدم المصففة Ania Lisikiewicz ، المقيمة في شيكاغو، على سبيل المثال، لزبائنها استشارات على FaceTime إذا كانوا يريدون قص شعرهم في المنزل، وإيجاد طرق آمنة لصبغ الجذور.

يمكنكِ أيضًا اتباع خطوات ريبا وترك جذورك تظهر، والانتظار إلى حين إعادة فتح صالونك. عندما تستقر الأمور وتعود إلى طبيعتها؛ سيعود عدد كبير من العملاء إلى الصالون لطلب الخدمات.

لذلك حتى يتم إعادة فتح صالونات التجميل، إليكِ حلولًا في المنزل، وتذكري بأننا جميعًا معًا في هذا الأمر.