أجمل العطور النسائية التي تستحق التجربة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أبريل 2020 05:55 صباحاً - إذا كنت تمتلكين عادة تغيير العطور مع بداية كل موسم، أو تحبين تجربة عطور فخمة ومميزة تخلق لديك ذكريات جديدة باستمرار، لا سيما أن العطور تؤثر بشكل إيجابي على الصحة النفسية والمشاعر والأحاسيس، فإننا نقدم لك في هذا المقال، مجموعة مميزة جداً وجذابة من العطور العالمية المناسبة للأوقات كافة، والتي ستضفي على إطلالتك لمسة مميزة تلفت الأنظار إليك، فاختاري من بينها ما يناسبك.



Maison Francis Kurkdjian Bacarrat Rouge 540

Maison Francis Kurkdjian Bacarrat Rouge 540



إنه عطر شرقي – زهري للنساء والرجال، يرتكز في تركيبته على نغمات الياسمين والزعفران ودهن العنبر وأخشاب الأرز. ويشكل خياراً رائعاً لكل الأوقات، حيث يبث مشاعر من السعادة والحيوية في نفس المرأة والرجل على حد سواء، بالتالي فهو لن يخيب ظنك على الإطلاق.

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Tom Ford Santal Blush

Tom Ford Santal Blush



يشبه هذا العطر المرأة المتسلطة والتي تتمتع بالأنوثة في الوقت نفسه، فهو مزيج غريب بين نغمات خشب الصندل الغريب والدافئ مع لمسة رائعة من المسك والتوابل الشرقية والأزهار المسكرة والأخشاب الفاخرة، وهي نغمات تضفي على المرأة بريقاً جذاباً يلفت الأنظار.



Louis Vuitton Rose des Vents

Louis Vuitton Rose des Vents



يتميز هذا العطر الأنيق والفخم برائحته المميزة التي تعتمد على نغمات السوسن والأرز والفلفل، لكن لمسة الفاكهة الموجودة فيه تجعله عطراً رقيقاً للغاية يجعل المرأة تضج جمالاً وأنوثة، وينقلها الى وسط حقل من الورود الفواحة. إنه عطر في غاية الجمال ويشكل تجربة رائعة في عالم العطور.

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The Harmonist Metal Flower

The Harmonist Metal Flower



إنه عطر زهري أنيق للغاية، يعتمد في تركيبته على الورد البلغاري واليلانغ ويلانغ، مما يجعله خياراً رائعاً لمحبات رائحة الورود الفواحة التي تدوم طويلاً لمنح المرأة إطلالة فخمة ملفتة جداً. بإمكانك اعتماد هذا العطر في النهار وفي أوقات المساء، وهو بالتأكيد سيشكل قيمة مضافة الى مستحضرات الجمال الخاصة بك.



Byredo Reine de Nuit

Byredo Reine de Nuit



إذا كنت ترغبين في ترك انطباع قوي لدى أحدهم، فلا تترددي إطلاقاً في تجربة هذا العطر، فهو عطر مكثف وفخم وجذاب للغاية، يشتمل في تركيبته على نغمات الكشمش الأسود والزعفران والبخور والورد. وهو ملائم جداً لأوقات المساء، نظراً الى رائحته القوية والحادة

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