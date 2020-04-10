رضيعها مات قبلها بيومين.. من هي فاطمة الحطاب ضحية فيروس كورونا؟

سيرتها الطيبة لم تفارقها منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حتى رحيلها منذ قليل، بعد أن تمكن المرض منها، وسط مئات الدعوات لها بالرحمة والمغفرة من أسرتها وأصدقائها، الذين حولوا صفحتها عبر "فيس بوك" إلى دفتر عزاء إلكتروني.

وفيما يلي معلومات عن فاطمة الحطاب، عقب وفاتها على آثر إصابتها بكورونا، خلال الفقرات التالية:-

1- من مواليد محافظة دمياط.

2- تبلغ من العمر 39 ربيعا.

3- تزوجت في يوليو 2004.

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4- تشغل منصب مدير التنفيذي مركز التدريب Britishey لتعليم اللغة الإنجليزية، الذي دشنته مع زوجها شادي أبو يوسف.

5- حصلت على ليسانس من كلية التربية جامعة المنصورة.

6- توفي رضيعها قبل يومين من وفاتها.

7- حجزت في مستشفى العزل بمحافظة الإسكندرية منذ 20 يوما.

8- قبل وفاتها بـ22 يوما، دونت وصيتها، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، قائلة: الوصية الأولى والأخيرة حين أتوفى، سامحوني واستروا عيوبي"، متابعة: "استروا عيوبي، وادعوا لي بالرحمة، وتذكروا الصحبة ولو إني أخطأت، انسو أخطائي، واذكروا أجمل صفاتي، لا أعلم بأي ساعة كتب لي انقباض روحي".

9- حُجز زوجها في مستشفى العزل عقب إصابته فيروس كورونا المستجد.