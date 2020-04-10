اكتشف إصابة زوجته بمرض مزمن.. رأى الفقهاء في فسخ عقد القران

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد الأشخاص كان عقد قرانه على فتاة اكتشف أنها تعاني من مرض مزمن، واتفق معها على الطلاق على الإبراء لكنها رفضت، فهل هذا المرض المنوه عنه من موجبات فسخ العقد بين الزوجين؟.

وفي الفتوى التي حملت رقم 4819، أن جمهور الفقهاء (الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل) ذهبوا إلى جواز التفريق لعيوب التناسل، وكذلك الجنون والجذام والبرص، سواء أكانت بالرجل أو بالمرأة، وإذا كان الجذام والبرص فيهما ما يترتب عليه من نفرة أو ضرر بالنسل فإنه يصح قياس ما يماثلهما وإن لم ينص عليه الأئمة.

أما الشيخ ابن القيم ذهب إلى جواز طلب التفريق من كل عيب مستحكم، سواء كان بالرجل أم كان بالمرأة، لأن العقد قد عقد على أساس السلامة من العيوب ولم توجد بها.

وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: إذا كان المرض المنوه عنه بالطلب يدخل ضمن الأمراض المنصوص عليها أو كانت تضر بالنسل فلا مانع من طلب التفريق من جانب المتضرر سواء الرجل أو المرأة.