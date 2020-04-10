نصائح لمرضى السكري للحفاظ على صحتهم للوقاية من فيروس كورونا

يؤثر فيروس كورونا على كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض السكري والضغط، ويحتاج مرضى السكري إلى عناية خاصة للحفاظ على صحتهم أثناء الإصابة بفيروس كورونا بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.

راقب مستويات السكر لديك

تعتبر هذه الخطوة واحدة من أهم الخطوات التي يجب أن يتبعها مرضى السكري، فمن الضروري أن تحتفظ بجهاز مراقبة لمستويات الجلوكوز في الدم في المنزل.

الاحتفاظ بمخزون من الأدوية الضرورية

من المستحسن الاحتفاظ بمخزون كافٍ من جميع الأدوية الأساسية والضرورية لإدارة مرض السكري، ويحتاج الأشخاص الذين يتناولون الأنسولين إلى تخزين كميات كافية من الدواء، إضافة إلى الأدوية الأخرى الضرورية مثل أدوية ضغط الدم.

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ممارسة الرياضة بالمنزل

من المهم لمرضى السكري أن يجدوا الوقت لبعض النشاط البدني خلال النهار، ليس من الضروري أن تكون النشاطات شاقة، ولكن القليل من التمرين مهم للحفاظ على مستويات مثالية للسكر في الدم.

ويعد المشي أو تمارين التمدد أو اليوجا لمدة 30 دقيقة يومياً مثالياً لمرضى السكري لمساعدتهم على الحفاظ على صحتهم أثناء العزل الصحي.

تجنب الوجبات ذات السعرات الحرارية العالية

من الأفضل أن يتجنب المرضى الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أو الأملاح. بدلًا من ذلك، قم بتخزين الخضار والفواكه مثل التفاح والبرتقال، يمكنك أيضاً الحفاظ على وجبات خفيفة صحية للأوقات التي تشعر فيها بالجوع بين الوجبات.