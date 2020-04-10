علشان ماتخرجش.. طريقة عمل التوست في المنزل

في ظل انتشار فيروس كورونا، والدعوات للبقاء في المنزل طوال اليوم، تبحث العديد من ربات البيوت عن طرق إعداد مخبوزات ذات مذاق مميز، من بينها التوست.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل خبز "التوست" الخفيف، وذلك خلال إحدى حلقات برنامجها "على قد الإيد".

مقادير التوست

ماء دافئ

شمر حبوب

دقيق

زيت

ملح

بيضة

فانيليا

لبن بودرة

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خميرة فورية

بيكنج بودر

ينسون حبوب

حبة البركة

طريقة تحضير التوست

- خلط اللبن البودرة والسكر والخميرة مع كوب ماء دافئ ويقلب.

- إضافة الدقيق والبيكنج بودر والملح ثم يضاف خليط الدقيق على اللبن البودرة والماء.

- إضافة نصف كمية الزيت ثم الماء وتضاف باقي كمية الزيت ويقلب حتى الحصول على عجينة طرية.

- تغطية العجينة وتترك لتتخمر وتبطط وتلف رول ثم توضع في قالب إنجليش كيك مدهون بالزيت.

- ترك العجين لتتخمر في مكان دافئ مرة أخرى نصف ساعة ويدهن الوجه بالبيضة المخفوقة مع الفانيليا.

- رش السطح بالشمر والينسون وحبة البركة ويوضع في الفرن ثم يترك ليبرد ويقطع ويقدم.