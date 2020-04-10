للماميز في الحظر.. طريقة عمل خلية النحل

تعتبر خلية النحل، من أكثر المعجنات المفضلة لدى الكثيرين، خاصة عند الأطفال، نظرا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. واليكِ طريقة عمل خلية النحل، على طريقة الشيف "سالي فؤاد". مقادير خلية النحل 5 أكواب دقيق. 2 كوب إلا ربع ماء دافئ. 1/2 كوب زيت. ملعقة ملح. 6 ملاعق كبيرة حليب. ملعقة كبيرة بيكنج باودر. 2 ملعقة كبيرة خميرة. 2 ملعقة سكر. طريقة تحضير خلية النحل - يخلط الماء والحليب والخميرة والسكر. - يضاف الزيت والملح ويخلط. Advertisements - يضاف الدقيق والبكينج باودر. يعجن الخليط جيدا ثم يترك نصف ساعة على الأقل ليتخمر. - يشكل على هيئة كرات متوسطة الحجم. - تحشى الكرات بالحشو المرغوب فيه سواء حلو (شوكولاتة سبريد) أو حادق (جبن كيري). - ترص الكرات بحيث تكون المسافة بينها صغيرة أو شبه ملتصقة. - ستلتصق الكرات بهذا الشكل عندما تختمر وتخبز. - يترك العجين قليلا ليختمر. - يدهن سطح خلية النحل ببعض الحليب. - اسقى الخلية بالشربات حتى تصبح جاهزة للأكل.

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