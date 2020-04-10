مع اقتراب شم النسيم يعتبر "الفسيخ" من الأطباق الرئيسية التي يحرص معظم المصريين على تناوله، وفي ظل انتشار فيروس كورونا، يفضل تحضير الفسيخ بالمنزل حتى لا يكون مصدرا للعدوى. لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الفسيخ بالمنزل على طريقة الشيف شربيني المكونات سمك بوري طازج ويجب التأكد أن السمكة طازجة من خلال الخياشيم تكون حمراء اللون. ملح خشن ويفضل عدم الإكثار من الملح حيث يؤدى إلى نشفانه. شطة. كركم. طريقة التحضير خلط الكركم مع الشطة والملح الخشن. Advertisements أحضري السمك وقومي بحشو الخياشيم بالخليط السابق جيدًا. أحضري أكياس بلاستيكية وضعي بها قليل من خليط الملح. توضع السمكة بالكيس وتلف جيداً وتغلق. أحضري وعاء محكم الغلق وضعي به قليل من الملح ثم يوضع به السمك. يغطي ويترك في مكان دافئ لمدة 15-20 يوما حسب درجة الحرارة. ينظف الفسيخ بعد تمام نضجه من القشور ويقدم مع البصل الأخضر بعد أن يوضع له الليمون والخل والزيت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لتجنب أضراره والوقاية من كورونا.. طريقة عمل الفسيخ في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.