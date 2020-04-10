الامارات | «غوغل» تمنع موظفيها من استخدام «زووم» لدواعٍ أمنية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم شركة «غوغل» منع موظفيها من استخدام تطبيق «زووم» الخاص بعقد المؤتمرات عبر الفيديو، وسط مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني والخصوصية. ونقل موقع «بازفيد» الإخباري عن متحدث باسم الشركة أن التطبيق لا يفي بمتطلبات «غوغل» الأمنية.
وأضاف المتحدث أنه بإمكان الموظفين، رغم ذلك، استخدام التطبيق بشكل خاص على متصفح الإنترنت الخاص بهم أو على هواتفهم الذكية.
وفي تطور متصل، قامت إدارة «زووم»، بتعيين كبير مسؤولي الأمن السابق في شركة «فيس بوك»، أليكس ستاموس، في منصب مستشار بهدف تعزيز الأمن الإلكتروني، حيث أدى النمو الهائل في أعداد مستخدمي التطبيق إلى انتقاد واسع النطاق لسلامة بيانات المستخدمين.
وقالت «زووم» أمس: «إنه (ستاموس) من عشاق منصتنا وسيساعدنا بلا شك في تطبيق أفضل الضوابط والممارسات في فئتها». يشار إلى أن ملايين الأشخاص اضطروا إلى العمل من المنزل في ظل جائحة فيروس كورونا، ما تسبب في ضغط هائل على تطبيق زووم.
ووفقاً لـ«زووم»، ارتفع عدد المستخدمين من 10 ملايين شخص في ديسمبر إلى 200 مليون في مارس الماضي، حيث يتم استخدام التطبيق من جانب 90 ألف مدرسة في 20 دولة.
وتعرضت «زووم» لانتقادات بسبب مخاوف كثيرة تتعلق بخصوصية البيانات.
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