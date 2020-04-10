الامارات | برامج تعليمية ممتعة للأطفال على شبكة OSN

شكرا لقرائتكم خبر عن برامج تعليمية ممتعة للأطفال على شبكة OSN والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة OSN للمحتوى الترفيهي عن مجموعة من العروض والبرامج التعليمية، التي تضمن قضاء الأطفال لوقت فراغهم في المنزل بتعلم أشياء مفيدة، وهم يستمتعون بمشاهدة برامجهم الترفيهية المحببة.

وتهدف باقة برامج OSN الموجّهة للأطفال، ممن هم في سن الروضة، إلى تطوير المهارات الاجتماعية لديهم، إضافة إلى تعليمهم التمييز بين السلوك الصائب والخاطئ، من خلال العروض الموسيقية والألعاب. ومن هذه البرامج:

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مسلسل الأطفال Barney & Friends عبر مغامراته الحافلة بالأغاني والرقصات والألعاب، ومسلسل Angelina Ballerina المستوحى من سلسلة كتب الأطفال التي تحمل الاسم نفسه، ومسلسل Fireman Sam

كما يمكن للأطفال الأكبر سناً من ثمانية إلى 13 عاماً الاستمتاع بمشاهدة Master Chef Junior، البرنامج الفريد الذي ينمي المواهب، ويتيح تعلم مهارات جديدة.