الامارات | سلال غنية صحياً من «نودل هاوس» و«فيجي تيك»

شكرا لقرائتكم خبر عن سلال غنية صحياً من «نودل هاوس» و«فيجي تيك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلاقاً من حرصه على تكريم أبطال خط الدفاع الأول في دبي من العاملين في قطاع الرعاية الصحية في المستشفيات، والاعتراف بفضلهم في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، أعلن «ذا نودل هاوس»، المطعم الآسيوي التابع لمجموعة سرود للضيافة، عن شراكته مع «فيجي تيك»، وهي شركة التكنولوجيا الزراعية الناشئة في الإمارات، بهدف تقديم سلال غنية بالخضراوات والفواكه الصحية، التي تمت زراعتها محلياً، ضمن مساحات مدينة جميرا. وسيتم تقديم هذه السلال مجاناً للطواقم الطبية في المستشفيات، من الممرضين والممرضات والأطباء والجراحين، وغيرهم من الموظفين الإداريين، مثل موظفي مكاتب الاستقبال، وموظفي الصيانة والتنظيف. وسيتم تقديم هذه السلال وفق أعلى معايير الرعاية من دون أي تلامس، لضمان الالتزام بالتوجيهات الصحية ذات الصلة، حيث سيعتمد المطعم على 11 أسطول توصيل لتغطية مختلف أنحاء دبي.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت نيكولا والش، مديرة التسويق لدى سرود للضيافة: «في أوقات الشدة والمصاعب، تبرز أهمية التعامل بشكل طيب مع جميع الناس، فعمل الخير في مثل هذه الأوقات هو غذاء لإنسانيتنا. وإذ نتوجه بجزيل الشكر والعرفان لموظفي خط دفاعنا الأول من العاملين في القطاع الصحي، فإننا ندرك حجم الجهود والتضحيات التي يبذلونها لصون مجتمعاتنا وضمان سلامة السكان، ولهذا وددنا تقديم عربون شكر بسيط لهم».