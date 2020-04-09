منها القيام بأنشطة مشتركة.. نصائح تساعد الطفل على تحمل فترة العزل

يقع على الآباء دور كبير على مساعدة أطفالهم على تحمل عبء فترة العزل المنزلي وتخطيها، ومن النصائح التي تساعد الصغار على اجتياز هذه المرحلة وفق ما ذكره موقع "life style".

القيام بأنشطة مشتركة

يعتبر القيام بأنشطة مشتركة أمرا حيويا في كسر عزلة الطفل، فهو بحاجة لأن يشعر بأن أبويه يشاركانه بعض الأعمال والاهتمامات.

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تجنب الصياح في وجه الطفل

خلال هذه الفترة تجنب الصياح في وجه الطفل مهما كان السبب، واحرص على اختيار الكلمات والعبارات الإيجابية في توجيهه أو مناقشته.

مساعدة الطفل على التواصل

مع الأصدقاء والأقارب عن طريق شبكات التواصل، وحثه على المواظبة على هذا التفاعل بالسؤال عن أحوال معارفه والمقربين إليه.

الحفاظ على مواعيد الاستيقاظ

على الأبوين أن يكونا العامل المساعد والضامن للاستمرار الروتين، بالحفاظ على مواعيد الاستيقاظ والنوم وتناول الوجبات وغير ذلك من الأنشطة كالمذاكرة والترفيه.