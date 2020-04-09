طرق عمل النمش المزيف على الوجه في المنزل

الرغبة في التجديد والظهور بإطلالة مختلفة، تدفع العديد من الفتيات للبحث عن طرق مبتكرة لإبراز جمالهن، من بينها النمش الصناعي أو النمش المزيف، الذي بات من معايير الجمال، في ظل إضافة فلتر خاص به عبر تطبيق سناب شات.

وفيما يلي كيفية وضع النمش الصناعي على الوجه، وفقا لما ذكره موقع "سفنتين":-

طرق وضع النمش الصناعي

- وضع لاصقة عليها مجموعة من النقاط الصغيرة المتناثرة على الوجه.

- استخدام قلم التجميل الخاص بذلك الأمر، ليبدو شكل النمش طبيعيًا، المتوفر منه ألوان أسود وبني فاتح وبني داكن وأحمر.

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نصائح خلال وضع النمش الصناعي

وقالت خبيرة التجميل "كينجال ميهتا"، لموقع "ذا تايمز أوف إينديا": "للحصول على أفضل نتيجة، عليكِ استخدام القلم ذو اللون البني الداكن المخصص لذلك الأمر، ولا تحاولي وضع "النمش المزيف" بشكل دائري على وجهك، لأنه سيبدو طبيعيًا إذا رُسم بشكل عشوائي".

وأشارت إلى أنه إذا قمتِ بوضع طبقة جديدة من النمش كل صباح، ستظل تلك الحبيبات على وجهك من 4 إلى 6 أسابيع.