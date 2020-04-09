فيديو.. حقيقة إحياء أنغام حفلا غنائيا بعد ساعات من وفاة جدتها

عقب ساعات معدودة من وفاة جدتها، أطلت الفنانة أنغام على جمهورها في حفل غنائي، ضمن مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين إيدك".

وأطلت أنغام بفستان "كاب"، والذي تميز بأنه أسود لامع وبدون أكمام، كما أنه مزين بنقوش صغيرة الحجم، مع تسريحة شعر إنسيابية بتموجات بسيطة، ومكياج "سموكي".

وخلال 17 دقيقة، تابع حفل المطربة المصرية ما يزيد عن 9 آلاف متابع، خلال بثها عبر موقع اليوتيوب.

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ورغم أن الحفل مسجل لإذاعته على قناة وزارة الثقافة عبر موقع "يوتيوب"، إلا أن هناك من ظن بكونه حفل مباشر ظهرت فيه النجمة أنغام بعد ساعات فقط من وفاة جدتها، وهو الأمر العار تمامًا من الصحة.

يشار إلى أنه توفيت منذ قليل، والدة الموسيقار الكبير محمد علي سليمان، جدة الفنانة الكبيرة أنغام، بعد صراع طويل مع مرض الشيخوخة.

يذكر أن أنغام كانت قد أحيت، مؤخرا، حفلا غنائيا في دولة الكويت، حيث شاركت الفنان عبد الله الرويشد، ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير 2020، الذى أقيم على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وتألقت أنغام بباقة متنوعة من أغانيها المميزة، كما شاركت عبد الله الرويشد، غناء أغنية "لولا الملامة" للمطربة وردة الجزائرية.