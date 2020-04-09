للرجال في الحظر.. طريقة عمل الكبدة المشوية

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والدعوات للبقاء في البيوت طوال اليوم، بالتزامن مع فرض حظر تجوال جزئي في مصر، يبحث العديد من الرجال، عن طرق سهلة وسريعة لإعداد الطعام لأنفسهم داخل بيوتهم، من بينها الكبدة المشوية.

وفيما يلي خطوات تحضير الكبدة المشوية، على طريقة الشيف الشربيني، الذي قدمها في برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة".

مقادير الكبدة المشوية

ثوم

خل

عصير ليمون

زيت زيتون

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ملح

فلفل

طريقة تحضير الكبدة المشوية

- يتم تتبيل الكبدة بالثوم والخل وعصير الليمون وملح وفلفل.

- على شواية مدهونة بالزيت ضعي الشرائح وقلبيها حتى تنضج.