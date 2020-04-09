"سد حنك حلمي ومنقوشة سيرين".. ماذا طبخ النجوم في منازلهم أثناء "قعدة البيت"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي :

"قعدة البيت" وفرض حظر التجوال، جعل العديد من النجوم يظهرون مواهبهم في تحضير الأكلات ويشاركونها مع جمهورهم، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

نستعرض لكم أبرز النجوم الذين شاركوا متابعيهم أثناء إعدادهم الطعام بأنفسهم، ومقادير وطريقة تحضير كل أكلة حسبما ذكروا:

- أحمد حلمي (سد الحنك):

المقادير:

- نصف كوب دقيق.

- زبدة.

- نص كوب ماء بسكر.

طريقة التحضير:

- يوضع الدقيق مع السمنة في طاسة على النار، ثم يقلب جيدا حتى يصبح لونه ذهبي، ثم نضع على هذه المكونات نصف كوب ماء بسكر، ونقلب جيدا، ثم يوضع في طبق.

- سيرين عبد النور (المنقوشة): المقادير: - كوب ونص دقيق. - كوب زيت نباتي. - رشة ملح. - ملعقة زبدة. - ملعقة خميرة. - زيت. - زعتر. طريقة التحضير: - نضع ملعقة من الخميرة بكوب ماء ونقلب جيداً. - نحضر بولة ونضيف بها كل من، الدقيق والزيت والزبد والملح ونعجنهم جيداً، ثم نضيف الخميرة للخليط. - ثم نحضر بولة أخرى ونضيف بها زعتر ونخلطه بالزيت ونقلب جيداً. - نفرد العجينة جيداً حتى يصبح قوامها متماسك ورقيق. - نحضر صنيّة وندهنا بالزيت، ثم نضع بها عجينة المنقوشة. - وإذا كنت تريدها منقوشة جبن، قم ببشر أنواع مختلفة من الجبن الكيري والشيدر والموتزريلا، ورشها على المنقوشة قبل دخولها الفرن، ثم اتركها بالفرن من 10 إلى 15 دقيقة. - وفي كنت تريدها منقوشة بالزعتر، قم بإضافة مزيج الزعتر والزيت على المنقوشة. - هيفاء وهبي (كاب كيك): المقادير: - 2 بيضة. - كوب زيت. Advertisements - كوب لبن. - كوب سكر. - 2 كوب دقيق. - ملعقة صغيرة ملح. - ملعقة صغيرة بيكينج بودر. - فانيليا. - نصف كوب بودرة شوكولاتة. - قطع شوكولاتة. طريقة التحضير: - يتم خفق البيض بمفرده أولا ثم نضيف كوب زيت وكوب لبن مع الاستمرار في الخفق باستخدام المضرب. - ثم بعد دقيقتين نضيف كوب سكر و2 كوب دقيق و ملعقة صغيرة ملح وبيكينج بودر وفانيليا. - نضيف نصف كوب بودرة شوكولاتة ثم قطع شوكولاتة ويتم ضرب هذه المكونات معا باستخدام المضرب. - نضع الخليط في القوالب الخاصة بالكاب كيك ثم يوضع في الفرن لمدة 20 دقيقة.

المقادير: - بصل. - فلفل أخضر. - بسطرمة. - جبنة رومي. طريقة التحضير: - يوضع البصل والفلفل الأخضر على النار، مع القليل من الزيت في الطاسة ويقلب جيدا. - ثم بعد ذلك نضع البسطرمة ثم الجبنة الرومي ويتم التقليب جيدا. - وبعدها نخفق البيض ونضعه على هذه المكونات ثم نضع جبنة رومي مرة أخرى ونقلب جيدا.

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