حيل وطرق بسيطة لتنظيف مراوح السقف والتكييف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي درجات الحرارة بدأت في الارتفاع تدريجيًا مع بداية فصل الربيع، الذي يتمتع بارتفاع في درجات الحرارة، وقبل دخول الصيف، يبدأ الكثيرون في تنظيف مروحة السقف والتكييف. لذا نقدم لكم طرق بسيطة للتنظيف، وفقا لما ذكره موقعي "today" و"wikihow". - يتم في البداية فصل التيار الكهربائي. - ضعي قطعة قماش أسفل المروحة، لحماية السجادة من الأتربة المتساقطة. - يتم إزالة الغبار من ألواح المروحة، باستخدام فرشاة تنظيف السقف. - استخدمي سلما لكي تتمكني من الوصول إلى المروحة. - ضي في زجاجة بخاخ، خل أبيض، ورشي بها ألواح المروحة. - استخدمي فوطة مبللة بالماء لمسح ألواح المروحة. - جففي ألواح المروحة بفوطة جافة. Advertisements - وبالنسبة للمراوح التي تحتوي على مصابيح قومي بإزالة المصابيح بعناية وتنظيفها، ثم تركيبها بعد تنظيف المروحة. - ثم نظفي المصابيح باستخدام ماء دافئ ومنظف، وبعد تجفيفهم قومي بتركيبهم. طرق تنظف التكييف: - فصل التيار الكهربائي عن التكييف نهائيا. - بجب أولا تنظيف القطعة الخارجية، ويفضل استخدام كمامة على الأنف أثناء تنظيفها للحماية من الأتربة. - نظفي مروحة التكييف الخارجية باستخدام قطعة قماش مبللة ثم بعد ذلك جفيفها. - فكي الجزء العلوي من التكييف لتنظيف المروحة من الداخل والماتور. - ظفي المروحة من الداخل والماتور، من خلال قطعة قماش مبللة بالقليل من الخل. - يمكنك استخدام بخاخة بها ماء وصابون لتنظيف الوجه الخارجي للتكييف. - يجب بعد الانتهاء من التنظيف من الداخل تجفيفه جيدا باستخدام قطعة قماش جافة.

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