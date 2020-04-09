محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:
يحاول البعض أن يتخيل كيف سيتحول العالم في العام 2050 أو ما هو أبعد من ذلك، ويحاول رسم صورة للتكنولوجيا التي ستحل في كل مكان.
لكن هل عكست الأمر يوما؟ أي تساءلت عمن عاش في الماضي وكيف تخيل عالمنا اليوم؟
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، يعود إلى عام 1989، ويتحدث عن شكل المنازل في العام 2020، محاولين رسم صورة تخيلية لما سيكون عليه العالم في هذا الوقت.
وأكد الفيديو أن التكنولوجيا ستسيطر على كل شيء في حياتنا، الأثاث والنسيج والزجاج وكل شيء، حيث لا مكان للأزرار أو المقابض، كل شيء يتحرك عن بعد بالاستشعار؛ فالأضواء في المكان تعمل من خلال استشعار حركتك في المنزل، يمكنك أيضًا تشغل الموسيقى فقط عندما تنطق باسم الفنان الذي تريد الاستماع إليه.
كذلك لا مكان لفتحات الكهرباء بل مستشعرات بمجرد اقتراب السلك إلى الحائط سوف يشتغل التيار تلقائيًا.
أما عن الزجاج، فستكون قادر على التحكم فيه بالكامل وفي قدرته على نفاذ ضوء الشمس إلى المكان، يمكنك أيضًا تحريكه واستبداله بحائط مطلية، أو تلفزيون، أو شاشة كمبيوتر.
كانت هذه تفاصيل خبر لا مكان للمقابض.. كيف تخيل جيل الثمانينيات منازل عام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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