شيماء سيف "شقراء" في إعلان فودافون الجديد

شاركت الفنانة شيماء سيف في الحملة الإعلانية الجديدة لصالح شركة "فودافون" لخدمات شبكات الهواتف المحمولة.

وظهرت شيماء في الإعلان بإطلالة جديدة ومختلفة، حيث ارتدت شعرا مستعارا باللون الأصفر، في إطلالة طريفة لها.

وتأتي الحملة في إطار حث المواطنين على البقاء في المنزل، التزاما بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ودفع الفواتير الخاصة بهم من خلال خدمة فودافون كاش.

يشار إلى أن شيماء سيف شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "الزوجة 18" من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ‏وهيدي كرم وسلوى محمد ‏علي، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف ‏فكري، إنتاج ممدوح ‏شاهين‏.

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