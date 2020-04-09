فيديو.. تحدي بابا.. هكذا ظهر أحمد السعدني على "تيك توك" مع أبنائه

نشر عبدالله السعدني الابن الأكبر للفنان أحمد السعدني فيديو جديد يجمعه بشقيقه الأصغر ياسين، مع والدهما عبر صفحته الشخصية على تطبيق "تيك توك".

وكتب "عبدالله" على الفيديو، "تحدي بابا"، حيث ظل الصغيران يسألان والدهما بعض الأسئلة المتعلقة بعلاقتهم سويا.

وجاوب الفنان أحمد السعدني على بعض الأسئلة واختار من بين الأطفال، من يصرف أمواله أسرع، ومن يتوقع أن يتزوج أولا ومن ينجب أولا ومن بينهما الأفضل في المدرسة وغيرها من الأسئلة.

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@saadany2006 Dad challenge ##foryou ##fyporiginal sound - ryleywilliams

وانضم الفنان أحمد السعدني، نجل لعمدة صلاح السعدني، مؤخرا لتطبيق "تيك توك" خلال فترة العزل المنزلي، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "شبر ماية"، الذي عرض عبر قناة "دي إم سي".