تبحث المرأة العاملة دائماً، عن تسريحات شعر ناعمة، عملية وسهلة، تمنحها إطلالة أنيقة وجذابة على الدوام. وإذا كنت من النساء اللواتي يهتممن كثيراً بتسريحة شعرهن خلال الشتاء، ولا يملن الى استخدام القبعات ووشاحات الشعر، فقد جمعنا لك في هذا المقال، مجموعة تسريحات شعر ناعمة سترغبين في تجربتها سريعاً خلال الأيام المقبلة، فاختاري من بينها ما يعجبك.

تسريحة البوب العصرية مع الغرة الجانبية

هل تمتلكين شعراً قصيراً وتعتقدين أنه ليس بإمكانك تبديل مظهرك من خلال اعتماد تسريحات شعر عصرية وجذابة؟ جددي هذا الشتاء أسلوبك واعتمدي تسريحة البوب العصرية التي ترتكز على الشعر المستقيم مع الأطراف المعكوفة الى الخارج والغرة الجانبية المنسدلة والمثبتة بدبابيس الشعر الناعمة.

تسريحة تموجات الشاطئ

تسريحة تموجات الشاطئ أو الـ beach wavy، هي أحد أفضل الخيارات للفصول كافة، بما فيها الشتاء، فهي عملية جداً وأنيقة وتناسب الشعر مهما كان طوله، إضافة الى أنها تمنح المرأة مظهراً جذاباً وعصرياً، بعيداً عن التسريحات المملة والتقليدية. رشي على شعرك السبراي، وقسميه الى خصلات صغيرة. من ثم، استخدمي مكواة الشعر المخصصة للشعر الويفي. بعدها، حركي شعرك بأطراف أصابعك لإعطائه حجماً إضافياً.

تسريحة ذيل الحصان المرتفع

إنها تسريحة عملية جداً ومناسبة للإطلالات اليومية، وهي تمنحك مظهراً عصرياً شبابياً. لكن احرصي على أن تكون مصقولة بشكل كافة للحفاظ على أناقة إطلالتك. وبدلاً من اعتماد ذيل الحصان المستقيم، اعتمدي ذيل الحصان المموج، كونه يجعل شعرك يبدو أكبر حجماً وأكثر كثافة.

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تسريحة الضفيرة الجانبية

إنها تسريحة طفولية حالمة، عصرية وجذابة، وسنراها في كل مكان هذا الشتاء، كونها إحدى تسريحات الشعر الرائجة جداً والتي تمنحك إطلالة ناعمة وعملية ومريحة. اعتمديها على جانب واحد من الوجه، واتركي الغرة منسدلة على جانبي الوجه بشكل فوضوي، فذلك سيمنحك لمسة عصرية جذابة.

تسريحة الكعكة الفضفاضة

إنها تسريحة شعر غير معقدة، ملائمة للنساء العاملات اللواتي يعانين من ضيق الوقت، حيث بالإمكان تنفيذها خلال دقائق، فضلاً أنها من أبرز تسريحات الئعر الرائجة، إذ رأيناها بكثرة على منصات عروض الأزياء العالمية لهذا الموسم. بالتالي، لا تترددي في اعتمادها مزينةً بمشبك شعر ناعم باللون الذي ترغبين فيه، مع ترك بعض الخصلات الأمامية منسدلة بشكل عشوائي.

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