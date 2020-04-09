تقع العروس صاحبة الشعر الخشن في حيرة قبل زفافها، لصعوبة اختيار تسريحة الشعر المناسبة لها، والتي تُكمل إطلالتها الجذابة في ليلة الزفاف.

وتختلف تسريحات الزفاف للعروس صاحبة الشعر الخشن باختلاف طول شعرها، ولكن تظر تسريحة الكيرلي هي الأكثر رواجاً بين العرائس صاحبات الشعر الخشن.

وفي الصور التالية، تقدم لكِ "سيدتي نت" العديد بعض أفكار تسريحة الزفاف للعروس صاحبة الشعر الخشن، لاختيار التسريحة الأنسب لكِ في ليلة الزفاف.

تسريحة الزفاف للعروس صاحبة الشعر القصير الخشن

تستطيع العروس صاحبة الشعر القصير الخشن اعتماد هذه التسريحة الأنيقة، التي يتم جمع الشعر بها على طريقة الكعكة الكبيرة المنخفضة، مع ترك بعض الخصلات منسدلة حول الكعكة.

وإذا كنتِ تفضلين ترك شعرك منسدلاً، يمكنكِ اعتماد هذه التسريحة الأنيقة، التي تجمع بين تسريحة الجدائل وتسريحة الكيرلي وتسريحة البف، حيث يتم جمع الغرة وتصفيفها بتسريحة الجدائل السميكة، ثم تصفيف الجزء العلوي من الشعر بتسريحة البف، وترك باقي الشعر الكيرلي منسدلاً بحرية على الأكتاف.



تسريحة الزفاف للعروس صاحبة الشعر الطويل الخشن

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إذا كان شعركِ طويلاً، يمكنك اعتماد هذه التسريحة، بوضع تاج كبير خلف الغرة بعد تصفيفها بتسريحة البف، ثم جمع النصف العلوي من الشعر بتسريجة ذيل الحصان، وتركه منسدلاً مع باقي الشعر على الظهر والأكتاف.

كما يمكن للعروس صاحبة الشعر متوسط الطول الخشن، اعتماد هذه التسريحة، التي يٌصفف فيها الشعر الكيرلي على جانبي الوجه، مع رفع بعض خصلات الشعر والغرة وجمعها معاً باستخدام إكسسوارات الشعر بتصميم الورود، ثم ترك خصلات بسيطة من الغرة منسدلة على أحد جانبي الجبهة.

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