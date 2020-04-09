علماء الفلك يكشفون عن الأبراج التي تتصف بالثقة وكتم الأسرار

قد يرغب الإنسان أحياناً فى الفضفضة عما يشعر به من أحزان وآلام أو التحدث عن مشاكله مع أقرب الأشخاص له، ليشاركه أحزانه ويبحث معه عن حل لمشاكله، ولكن قد يفاجأ أن الشخص الذى اختاره حارسا لأسراره ليس جديرًا بالثقة، مما يتسبب فى الشعور بالصدمة، وقد أشار علماء الفلك إلى أن بعض الأبراج الفلكية تتصف بهذه الصفة والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "bustle".

برج الجوزاء.. أهل للثقة مع اللى بيحبهم بس

يعرف عن برج الجوزاء بأنه ذو شخصية مزدوجة، فقد يبدو أحياناً بأنه صديق وفى والعكس بأحيان أخرى، يجيدون الكذب للحصول على ما يريدونه، حتى لو لم يكن يقصد ذلك، ومع ذلك قد يكون أهل للثقة فقط مع الأشخاص المقربين والمحبوبين له.

برج الأسد.. بيفشى الأسرار عشان يلفت الانتباه

يرغب برج الأسد فى الحصول دائماً على اهتمام من حوله، لذلك فهو يمتلك شخصية مبهرة وممتعة، وقد يتجه لإفشاء أسرار غيره بغرض جذب الإنتباه له، ومع ذلك يمكن أن يكون برج الأسد حبيب مخلص وفى وجدير بالثقة مع الشخص

الذى يشعره بمكانته وحبه طوال الوقت ومع الأصدقاء الذين يجعلونه زعيماً عليهم.

Advertisements

برج القوس.. بيفشى الأسرار عشان يوصل لهدفه

يعرف عن برج القوس بأنه عاشق للحرية وتجربة كل ما هو جديد ومثير والتعرف على أشخاص جدد، وتكوين المزيد من الأصدقاء، رغم جميع هذه الصفات الطيبة والمميزة ببرج القوس، إلا إنه قد يتجه لإفشاء أسرار الآخرين بغرض أذيتهم فقط، والوصول لهدفه الذى يخطط له، ولا يهم ما يسببه من أذية للآخرين وقد يبدو برج القوس أحياناً شخصية أنانية، عند التعامل مع أصدقائه وأحبائه.

قد يهمك أيضاً :

تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس أحداث مهمة

تنتظر مولود برج "الجوزاء " من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس أحداث مؤثرة