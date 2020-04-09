قبل قدوم الصيف.. حيل ونباتات طبيعية للتخلص من الذباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

انتشار الذباب في المنزل من بين المشاكل التي تؤرق أفراد الأسرة، إذ يعمل على إزعاج الإنسان بأصواته التي يصدرها، كما أنه يلدغ أحيانا ويترك أثارا على الجسم.

ويخشى البعض من استخدام المبيدات الكيميائية، لاحتوائها على مواد يمكن أن تضر بالصحة، لذا نقدم لكم طرق طبيعية للتخلص من الحشرات في المنزل، ومجموعة من النباتات التي تساعد على طرد الذباب وفقا لما ذكره موقعي "brightside" و"jcehrlich".

نباتات طاردة للذباب:

- الريحان

يمكنك زرع نبات الريحان للتخلص من الذباب ومنعه للدخول إلى المنزل، ضعه في مقدمة المنزل وعلى النوافذ، المطبخ.

- النعناع

من أفضل النباتات الفعالة لإنعاش رائحة المنزل وطرد الذباب من المنزل، نظرا لرائحته القوية فالذباب يكره هذه الرائحة، يمكنك وضعه على الشرفة أو داخل المطبخ.

- اللافندر

من النباتات ذات الرائحة المميزة المحببة لدي الكثيرون، لذا فهو يساعد على طرد ومنع دخول الذباب إلى المنزل، كما يمكنك أيضا استخدام زيوته في وضعها على البشرة والشعر.

- السترونيلا

يساعد نبات السترونيلا على إزالة الذباب نهائيا من المنزل، بدلا من استخدام المبيدات الحشرية نظرا لرائحته النفاذة الذي يكرهها الذباب.

- الزعتر

يمكنك زراعته في الحديقة أو وعاء لوضعه بداخل المنزل، سيعمل على مقاومة الذباب بدلا من استخدام المواد الكيميائية الضارة، كما أن هذا النبات يمتلك خصائص طبية رائعة مثل: تخفيف آلام الرأس.

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- الأقحوان

يساعد الأقحوان في صد الذباب والكثير من الحشرات الأخرى، إذ إن يوجد فيه عناصر فعالة جدا لذا ينصح بوضعها داخل المنزل أو زراعته في الحديقة.

- عشب الليمون

عشب الليمون من النباتات الصيفية التي يتم زراعتها في موقع جيد بالقرب من الشمس، لكي يحدث التأثير الفعال في طرد الذباب الغير مرغوب فيه.

- نبات الثوم

رائحة الثوم من الروائح غير المحبذة لدي الذباب، لذا يعتبر طارد سحري له وباعتبار أن رائحته غير مقبولة لبعض الأشخاص، لذلك يمكن زراعته في زاوية في حديقة المنزل ولا تضعه داخل المنزل.

- ورق الغار

تتعدد استخدامات ورق الغار أيضا بين الطهي والمجال الطبي، حيث يمتاز ورق الغار بطعمه المر إضافة إلى رائحته الشديدة الطاردة للذباب، وتكره بعض الحشرات كالذباب رائحة هذه الأوراق.

- الروزماري

يساعد الروزماري في صد الذباب الذي يتواجد في المنزل مع قدوم فصل الصيف، لذا يمكنك وضعه بالقرب من الأبواب والنوافذ لمنع دخول الذباب، كما يمكن استخدام أوراقه في طهي الطعام.

حيل طبيعية للتخلص من الذباب:

- للتخلص من الذباب من المنزل، امزج الفلفل الحار بالماء ورشه داخل زوايا المنزل.

- يمكنك استخدام الزيوت العطرية، من خلال مزج القليل من زيت النعناع، والقرنفل في لتر الماء، ثم رشها في أماكن تواجد الذباب.