نشرة الموضة| نرمين الفقي ساحرة.. وهيفاء وهبي بإطلالة جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

هل تهتمون بأزياء نجمات الفن والمشاهير؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم أسبوعيًا آخر صيحات الموضة وأحدث تقاليعها، وذلك في الصفحات التالية.

منى زكي بإطلالة حيوية:

خطفت منى ذكي الأنظار فى آخر جلسة تصوير خضعت لها، إذ ظهرت بإطلالة حيوية بأجواء الربيع.

ارتدت منى فستانَا طويلَا باللون الأبيض، مزينًا بنقوش الزهور باللونى الأحمر والأخضر، واتسم الموديل بقصة "v neck"، مع صيحة "cut out"، ومن الأسفل اتخذ الفستان شكل تنورة مفنوشة ومزينة بفتحة الساق الطويلة.

واختارت ماكياجًا حيويًا، إذ اعتمدت على الألوان الترابية مع أحمر شفاه لامع باللون الماروني بلمسة من الذهبي، مع تصفيفه الشعر الويفي المنسدل بشكل عشوائي.

ونسقت مع الإطلالة أقراط باللون الأحمر، وحذاء مفتوح بنفس اللون، مزينًا برباط الكاحل.

يسرا تتألق بالأصفر:

ارتدت الفنانة يسرا فستاناً ميدي، من قماش الدانتيل، باللون الأصفر، بأكمام طويلة، وقصة قصيرة من إحدى الجانبين، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات حيوية، إذ اعتمدت سوار متعدد الطبقات باللون الفيروزي، وأقراط متدلية على شكل شراشيب.

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واختارت تصفيفه الشعر المنسدل علي الجانبين، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان الترابية.

نانسي عجرم بلوك ناعم:

ظهرت نانسي في آخر جلسة تصوير لها، بصحبه عائلتها، إذ ارتدت بنطلون باللون البيج الهادئ، مع بلوزة بأكمام طويلة مزينة بخطوط عرضية.

واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل علي الجانبين مع ماكياجًا بدرجات الألوان النيود.

هيفاء وهبي بإطلالة جريئة:

اختارت هيفاء فستاناً قصيرا باللون البرتقالي من قماش الساتان، بصيحة off shoulder، ونسقت مع الإطلالة كولون شفاف باللون الأسود.

واختارت تصفيفه الشعر الانسيابي المنسدل علي الجانبين مع غرة، واعتمدت ماكياجًا قوياً، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، وأحمر شفاه ماط.

نرمين الفقي بإطلالتين:

ظهرت نرمين فى الإطلالة الأولي بأفرول من الدنيم وتوب بأكمام قصيرة باللون الأسود، ونسقت مع الإطلالة ماكياجًا ناعماً، مع تصفيه الشعر المنسدل.

أما في الإطلالة الثانية اعتمدت بنطلون رياضي باللون الأسود مع توب كات بنفس اللون، واختارت حقيبة كوروس مع نظارة شمس كبيرة الحجم