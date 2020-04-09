منها منع اللبان وحجم الخصر.. أغراب 9 قواعد وقوانين حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

لكل دولة عاداتها وتقاليدها وقوانينها الخاصة التي تختلف بها عن الأخرى، مهما كانت غرابتها فهي مألوفة لأهل البلد ذاته.

نأخذكم في جولة للتعرف إلى أغرب 11 قانون حول العالم وفق ما نقل موقعي "farandwide" و"brightside".

1- سنغافورة:

حظرت سنغافورة عام 1992 مضغ العلكة، إذ إنها ترى أنها تضر باللثة وبالصحة والبيئة، وتم منع أي شخص يستورد أو يبيع أو يصنع العلكة، وقد تصل العقوبة إلى الغرامة أو السجن.

2- كندا:

المحطات الكندية ملزمة وفقا للقانون الكندي، يجب أن تتضمن إذاعة 35% من موجات وحلقات الفنانين الكنديين فقط من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 7 مساءا وذلك من يوم الإثنين إلى الجمعة.

هذا يعني أنه في ساعة من الراديو خلال أسبوع العمل ستسمع أكثر من 20 دقيقة للفنانين الكنديين، ومن يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمسألة القانونية.

3- إيطاليا:

يتم وقوف الآلاف من الحمام في ساحة سانت مارك في البندقية، ويبدأ السياح في إطعامهم ويلتقطون الصور التذكارية معهم، ما دفع الحكومة الإيطالية لمنع إطعام الحمام نظرا لكثرة أعداده وإلقاء الطعام على الأرض قد يدمر الآثار التاريخية ويعيق التنزه والمشي.

وتصل الغرامات إلى 700 يورو، ومن الأفضل التقاط الصور مع المناطق الأثرية في منطقة البندقية بدلا من ذلك.

4- اليونان:

في عام 2009 منعت المواقع الأثرية اليونانية، المواطنين من زيارتها أثناء ارتداء الكعب العالي، نظرا لأن الكعب العالي يعمل على تشويه أرضية المواقع الأثرية.

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ولم يحظر الكعب العالي في المواقع الأثرية، فقط ولكن تم حظره أيضا في بعض مؤسسات العمل خاصة دور الأيتام والمسنين والمستشفيات، للحفاظ على راحة القائمين بهم، لذلك تم إلزامهم بارتداء الأحذية الناعمة.

5- النمسا :

يحظر النوم في المولات التجارية أو تناول المثلجات أمام البنوك، حفاظا على نظافتهم ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للعقوبة.

6- ألمانيا:

يرى الألمانيون أنه لا يوجد مشكلة بشأن الغناء أو الصريخ في الشارع بصوت عال، ولكن تعطل العربية في الطريق بسبب انتهاء البنزين بها هذا هو المشكلة ومن يرتكب ذلك وفقا للقوانين يعرض نفسه لدفع غرامة، ليتأكد المرة القادمة أن سيارته بها بنزين قبل ما يتحرك على الطريق السريع.

7- أستراليا:

يمنع ارتداء البناطيل ذات اللون الزهري في الأماكن العامة، في أيام الأحد بعد الساعة 12 ظهرا.

8- إنجلترا:

يحظر تنظيف السجاد في الشوارع، وإذا رغب البعض في تنظيف السجاد في الشوارع يجب الانتهاء قبل الساعة 8 صباحا.

ولا يجوز الأحضان والتقبيل في محطات السكك الحديدية والمطارات، لأن ذلك يتسبب في تأخير المسافرين.

9- اليابان:

في عام 2008 قررت الدولة اليابانية تطبيق قاعدة حجم الخصر السنوية بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40-74 بأن لا يزيد خصرهم عن 86 سم للرجال و90 سم للنساء لمحاربة السمنة والأمراض المرتبطة بها، وتم تغريم أولئك الأشخاص الذين لم يتبعوا القواعد.