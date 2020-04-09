كيف تشتري ياميش رمضان في زمن كورونا دون نقل الفيروس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أقل من أسبوعين على حلول شهر رمضان الكريم، الذي يأتي في ظروف استثنائية مع تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

وكعادة كل عام، يبدأ المواطنون شراء ياميش رمضان، لكن كيف يمكن الشراء الآمن دون انتقال الفيروس؟

يقدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، لـ"الخليج 365"، مجموعة من النصائح للوقاية من الفيروس.

- يجب غسل عبوات المشتريات جيدا تحت تيار ماء جاري قوي.

- الحرص على مسح عبوات السلع كالسمن والزيوت، بمناديل ورقية بمطهر كحولي.

- يفضل تعقيم وتطهير الأيدي جيدا بمطهر كحولي أو الماء والصابون، قبل الإمساك بالمشتريات وتفريغها.

- يجب التخلص من الأكياس الشرائية على الفور أثناء العودة من المنزل.

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- ينصح باستخدام الكلور مخفف بالماء بدلا من الصابون في تعقيم سلع ياميش رمضان، تجنبا للإصابة بعدوي كورونا.

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-يفضل بعد تفريغ الأكياس، تطهير الأسطح التي تعاملنا معها، وذلك عن طريق رشها بكمية من الكحول وتركها لمدة خمس إلى عشر دقائق لقتل جميع الميكروبات.

- يجب فحص جميع السلع التي تم شرائها بعناية، للتأكد من إزالة الأوساخ أو الحشرات العالقة بها.

- يميل بعض البائعين إلى وضع بعض الملصقات التي تكون حاملة للفيروسات أو الجراثيم، لذا يجب إزالتها فورا.

- الحرص على غسل اليدين جيدا لمدة 20 ثانية، وتعقيمها بمطهر كحولي قبل وبعد عملية الشراء.

- ينصح بعدم لمس السلع بالأيدي، والتخلص من الأكياس والعبوات وإلقائها في القمامة.

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