تنسيقات شبابية من الممثلة زينة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أبريل 2020 07:44 مساءً - تُعتبر الممثلة وعارضة الأزياء المصرية زينة من أشهر الممثلات في الوطن العربي، وتمتاز بالأناقة في إطلالاتها، لذا جمعنا لكُنَّ عدة إطلالات بتنسيقات شبابية، وإليكنَّ تفاصيلها.



إطلالات شبابية بالتنورة

إطلالات زينة



تُعتبر التنانير القصيرة من أفضل الخيارات لدى الشابات العربيات، لذا تزينت زينة بتنورة منفوشة من الترتر الذهبي مع تيشيرت زهري، وتألقت بتنورة بُنية مصممة بشكل بسيط مع بلوزة بنية مزينة بأكمام شفافة.

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خيارات مذهلة بالفستان

إطلالات زينة



تأنقت زينة بإطلالتين مذهلتين بفساتين مناسبة للنحيلات، الأولى بفستان ذهبي لامع مزين بحزام للخصر، والأخرى بفستان أسود بطبقات لامعة ومصمم من الأعلى بقماش الدانتيل.

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تنسيقات بالبنطال لإطلالات كاجوال

إطلالات زينة



لإطلالات الكاجوال، تزينت زينة ببنطال ومعطف باللون الأسود، وبلوزة بيضاء وبنطال مزين بالأبيض، وارتدت بنطالًا من الجينز الممزق مع قميص أبيض ومعطف أسود، وظهرت بقميص أبيض عصري مع بنطال جينز أزرق، وظهرت بشورت أبيض مع بليزر زهري وبلوزة بيضاء، وأطلت ببنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأبيض مع معطف رياضي أبيض، واختارت الشورت الأزرق مع بلوزة بيضاء طويلة.