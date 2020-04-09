كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أبريل 2020 07:44 مساءً - جينيفر لوبيز Jennifer Lopez من النجمات العالميات المهووسات بالصحة وبالرشاقة أيضًا، ولهذا فهي وبالرغم من أنها بلغت الخمسين من عمرها، فإنها مازالت تبدو في ريعان الشباب، وكل ذلك بسبب مثابرتها على الرياضة وممارسة التمارين بشكل يومي، ولهذا فإننا كثيرًا ما نشاهد صورًا لها في الأزياء الرياضية التي تعتمدها غالبًا في الفترات الصباحية، واليوم جمعنا بالصور موديلات بناطيل رياضية عملية ومريحة على طريقة جينيفر لوبيز Jennifer Lopezلتستوحي بعض الأفكار.



جينيفر لوبيز في إطلالة رياضية باللون الأزرق:

اعتمدت جينيفر لوبيز لوك رياضي باللون الأزرق



مثل العادة، اعتمدت هنا جينيفر لوبيز Jennifer Lopez "لوك" مريحًا لأحد المشاوير الصباحية، وقد كان عبارة عن بيجاما رياضية باللون الأزرق الغني، مؤلفة من سويت شيرت قطني وبنطلون عملي فضفاض، جوانبها مزينة بخطوط طولية باللونين الأخضر والأبيض، وهذا ما دفعها لاعتماد حذاء رياضي باللون الأخضر الفوسفوري معها، ونظارات شمسية خضراء أيضًا.

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بنطلون رياضي أحمر اعتمدته جينيفر لوبيز:

جينيفر لوبيز في بنطلون رياضي باللون الأحمر



خيارات متنوعة من الأزياء الرياضية تمتلكها جينيفر لوبيز Jennifer Lopez وهنا شاهدناها وقد اختارت بنطلونًا رياضيًا باللون الأحمر بقصة واسعة ومريحة، وقد نسقت معه تيشيرت قطنيًا بسيطًا باللون الأبيض، وحذاء رياضيًا من جيوسيبي زانوتي Giuseppe Zanottiوكانت قد أكملت اللوك بنظارات شمسية أوفر سايز oversize.

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السروال الرياضي المطاطي على طريقة جينيفر لوبيز:

اعتمدت جينيفر لوبيز لوك رياضي في بنطلون مطاطي باللون الزهري



لا تستغني جينيفر لوبيز Jennifer Lopezأبدًا عن السراويل المطاطية الرياضية، وكثيرًا ما نراها فيها في مشاوير مختلفة، ولاسيّما لممارسة التمارين الرياضية، وهنا اعتمدت سروالًا مطاطيًا باللون الزهري الميتالك، ونسقت معه تيشيرت قطنيًا أبيض من دون أكمام، وحذاء رياضيًا عمليًا ونظارات شمسية مع عدسات المرايا باللون الذهبي.

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إطلالة رياضية اعتمدتها جينيفر لوبيز:

بنطلون رياضي معرق نسقته جينيفر لوبيز مع سويتر باللون الزهري



جينيفر لوبيز Jennifer Lopezاعتمدت هنا إطلالة رياضية أنيقة وعملية في الوقت ذاته، وقد اختارت فيها بنطلونًا مطاطيًا معرقًا مع سويت شيرت قطني قصير باللون الزهري، وأكملت اللوك بحذاء رياضي أبيض، ونظارات شمسية بقصة الطيار مع عدسات ملونة.



بناطيل رياضية عملية ومريحة على طريقة جينيفر لوبيز Jennifer Lopezاعتمدتها في مشاوير مختلفة ولممارسة التمارين الرياضية، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار التي تناسبك.

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