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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أبريل 2020 07:44 مساءً - استقبال الشهر الفضيل لا يحلو إلا مع موديلات أنيقة وعصرية للعبايات الرمضانية المختلفة، وبما أن شهر رمضان يأتي متزامنًا مع فصل الصيف؛ فبكل بساطة يمكننا اعتماد الألوان الصيفية المبهجة بهذا الوقت المميز، كاللون الأبيض مثلًا، ولهذا قد اخترنا لكِ مجموعة من أجمل موديلات عبايات رمضانية موضة 2020، من وحي الفاشينيستا، وأشهر الماركات الخليجية.
عبايات بيضاء من لمسة الشراشيب
لفتنا هذا الموديل للعباية البيضاء من الفاشينيستا فاطمة الأنصاري، مع الشراشيب المترفة والتصميم ذي الأكتاف المنسدلة؛ لإطلالة أنثوية، من الممكن أن تعتمديه بالسهرات الرمضانية المختلفة، والتجمعات الكبيرة، وكذلك نسقيه مع إكسسوارات بنفس اللون؛ لإطلالة محايدة غير متكلفة.
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العبايه مع الأكمام الملونة لإطلالة رسمية
أما هذا التصميم للعبايه مع الأكمام الملونة من the kape ، فهو أكثر كلاسيكية، يحمل الطابع الرسمي، يناسب أكثر أوقات العمل الرسمية في نهار رمضان، والمميز بهذا التصميم، أنه يحمل الطابع الرسمي والشبابي بالوقت نفسه، مع الألوان المبهجة للابيض، والأصفر الخردلي.
من الممكن أن تنسقيه مع حجاب بدرجات الأوف وايت، وحذاء ميول مفتوح بنفس اللون، وشنطة بدرجات الأصفر الباهت، لتكون متناغمة أكثر مع ألوان الأكمام.
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العبايات المفتوحة مع الأكمام المفنوخة
العباية من shaikha dream، سوف تناسبكِ بالأوقات المختلفة بالشهر الفضيل، من الممكن أن تعتمديها بأجواء النهار مع الفساتين الكاجوال، سواء كانت بألوان مختلفة، أو بنفس اللون الأبيض، وأحذية الميول مع الكعب القصير.
أو أن تعتمديها في المساء مع كعب عالٍ، ولمسة من الفساتين اللامعة الكلاسيكية؛ لإطلالة بسيطة في السهرات الرمضانية.
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العبايه البليسيه المفتوحة لإطلالة أنثوية
لفتنا هذا الموديل للعبايه البليسيه من الفاشينيستا جوري، مع التصميم المفتوح، لإطلالة كاجوال، ولكن بلمسة أنثوية، مناسبة لعزومات الإفطار في رمضان، مع كعب متوسط أو قصير، بألوان النود، أو الميتالك، إن كنتِ ستعتمدين العبايه بالسهرات الرمضانية.
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