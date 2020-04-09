ملابس محجبات باللون الأصفر ونصائح تنسيقها من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أبريل 2020 07:44 مساءً - حظي اللون الأصفر بكل نغماته بإهتمام كبار المصممين واجتاح منصات عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020، واكبي الموضة الأبرز هذا العام بإتباع طرق الفاشينيستا في تنسيقها بكل أناقة مع الحجاب.



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عبايات صفراء موضة صيف 2020

عباية صفراء بأكمام الجرس مع الجينز

لم تعد العبايات الشرقية منحصره في زاوية الألوان الداكنة بل باتت تُقدم بألوان صيفية مرحة كالأصفر، ارتدي العباية الصفراء مع توب وبنطال أسود على غرار الفاشينيستا الشهيرات، كما يمكنك تنسيقها مع توب أبيض وبنطال جينز أزرق واعتمري طرحة سوداء على طريقة مؤثرة الموضة سهى، أما الباحثات عن اللوكات الناعمة فننصحهن بإرتداء العباية الصفراء الفاتحة مع توب وبنطال واسع باللون الأبيض وإنتعال صندال باللون البيج القريب للون الجلد Nude sandals.

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بلايز وقمصان باللون الأصفر موضة 2020

بليزر أصفر مع تيشيرت مطبع



تفننت الفاشينيستا المحجبات في تنسيق البلايز والقمصان الصفراء بطرق فائقة الأناقة، أحببنا إطلالة لينا أسعد بالبلوزة الحرير ذات الأساور العريضة والتي نسقتها مع بنطال جينز واسع عالي الخصر واعتمرت طرحة بيج من نفس لون الصندال، أيضًا ننصحك بمشاهدة اللوك الفريد الذي رصدناه في انستقرام الفاشينيستا سهى حيث تألقت ببلوزة طويلة محددة الخصر والتي تنتهي بقصة واسعة على هيئة طبقتين كما تميزت بالأكمام المنفوخة التي تعد من الإتجاهات الرائجة هذا الصيف، لائمي هذه القطعة مع بنطال جينز فاتح اللون.

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جاكيتات باللون الأصفر لإطلالة الصيف

جاكيت رياضي طويل مع بنطال جينز

تحتاج إطلالات الربيع إلى جاكيت خفيف يزين اللوك ويؤمن الدفء، الجئي إلى البليزر الأصفر الفاتح لتكملي اطلالتك بالتيشيرت المطبع والبنطال الجينز الأبيض واعتمري طرحة Off white، كما يمكنك إعتماد جاكيت رياضي يمزج بين اللونين الأبيض والأصفر مع تيشيرت أبيض وطرحة بيضاء وبنطال جينز فاتح واسع الأرجل لإطلالة مريحة وعملية واحملي حقيبة ظهر متوسطة الحجم.

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موديلات بناطيل صفراء وطرق تنسيقها

بنطال أصفر مستقيم القصة

تجرئي واعتمدي البناطيل الصفراء، نسقي بنطال مستقيم القصة غير محدد للقامة مع قميص أبيض طويل واعتمري طرحة بيضاء وتممي أناقتك بحقيبة كلاتش بلون قوي كالأرجواني اللامع على طريقة الفاشينيستا مرمر، أيضًا جربي تنسيق البنطال الأصفر الواسع المائل للون الخردل مع تونيك أزرق طويل مطبع وطرحة وحقيبة باللون الأبيض.

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