موديلات فساتين سهرة تخفي البطن للمحجبات في صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أبريل 2020 07:44 مساءً - نبحث دائمًا عن الموديلات التي تخفي عيوب الجسم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالفساتين السهرة؛ للظهور بأفضل إطلالة لدينا، مع المظهر الرشيق الذي تتمناه كل صبية، وبالنسبة للصبايا المحجبات؛ فقد اخترنا لكِ موديلات فساتين سهرة تخفي البطن في صيف 2020 من وحي الفاشينيستا، وإليكِ التفاصيل...



الفساتين من الخصر العالي والتصميم الطبقي

الفساتين من الخصر العالي والتصميم الطبقي





لإخفاء البطن البارز، من الممكن أن تعتمدي على خدعة الفساتين مع الخصر العالي؛ لكي يبدو خصركِ أنحف، مع التصميم الطبقي لفساتين، الذي يعتمد على الكشكشة المنسدلة من الأمام، والتي ستخفي وراءها عيوب الجسم من هذه المنقطة، كهذا الفستان الأسود البراق من الفاشينيستا سهى، كما سيمنحكِ إطلالة بطول مضاعف.

تابعي المزيد: فساتين محجبات جميلة من الفاشينيستا هاجر





الفساتين المفنوشة مع لمسة من الكشكشة من الأمام

الفساتين المفنوشة مع لمسة من الكشكشة من الأمام



يمكنكِ أيضًا التفكير بهذا الموديل للفساتين التي تعتمد على خدعة بصرية؛ كالكشكشة والقصّات المتداخلة على منطقة البطن، كهذا الموديل من الفاشينيستا رهف الشامي، مع الستايل المنفوش لإطلالة ملكية، وتطريزات بسيطة؛ حتى لا تبدي متكلفة للغاية في مظهركِ.

Advertisements

تابعي المزيد: فساتين مريحة للمحجبات اعتمديها في الربيع بعد انتهاء الحظر





الفساتين المنفوشة مع التنسيق المحايد

الفساتين المنفوشة مع التنسيق المحايد





فكرة الستايل المحايد، مع التصميم المنفوش للفساتين، من الممكن أن تعتمديها لإخفاء عيوب البطن الممتلئة، كالفستان من سحر فؤاد، باللون البينك الروز، منفوش من التول، عبارة عن طبقتين، واعتمدت على حزام خصر من نفس الألوان؛ ليغطي منطقة البطن، وتبدو أكثر رشاقة.

تابعي المزيد: فساتين محجبات للخروج موضة ربيع 2020 تخفي عيوب الجسم





الفساتين مع الأكمام المنفوخة والتول

الفساتين مع الأكمام المنفوخة والتول





يمكنكِ لفت الانتباه لمنطقة أخرى بالجسم، لإخفاء عيوب منطقة البطن مثلًا، كالفستان مع الأكمام المنفوخة، الذي اعتمدته الفاشينيستا جهاد البنا، مع تطريزات بسيطة على الجزء السفلي من الفستان، وكذلك من الأمام، لتشت انتباه العين عن منطقة البطن، ومناسب أيضًا هذا املوديل لصاحبات الخصر النحيف.

تابعي المزيد: فساتين محجبات موضة ربيع 2020 من انستقرام الفاشينيستا