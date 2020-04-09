مجوهرات تنبض حيويّةً بألوان الربيع

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أبريل 2020 07:44 مساءً - ابتكر المصمّمون لهذا الموسم باقة مميّزة من قطع المجوهرات التي تشبه الأعمال الفنّية المستوحاة من عالم الطبيعة وتفاصيلها في فصل الربيع. كما تزيّنت هذه المجوهرات بأجود أنواع الأحجار الكريمة الملوّنة ذات الطابع الأنثوي الجميل. لذا كوني السبّاقة في اقتناء أجمل التصاميم الخلّابة هذا الموسم وفاجئي الجميع بحليّ غير تقليديّة ومميّزة. حلّ موسم الربيع بأجوائه العذبة، وانكشفت معه مجموعة مجوهرات تنبض حيويّةً وسحراً.
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ها هي أزهار النرجس تطل برؤوسها في النسيم العليل فيما يحط على أفخم إطلالاتك سرب فراشات زاهية مرصّعة بأحجار فاخرة وبألوان مذهلة أخاذة. فها هي مختلف علامات ودور المجوهرات الفاخرة، تضع كل مواهبها في مجموعات مجوهرات راقية وممتعة للنظر
لموسم ربيع 2020، أثبت لنا المصممون ضرورة التخفيف من التركيز على الذهب والفضّة، حيث قدم لنا العديد منهم باقة مشرقة من المجوهرات الملوّنة أعادتنا إلى أيام الطفولة المفعمة بالألوان. رأينا الكثير من قطع المجوهرات الزاهية والمزينة بالخرز
نصائح خاصّة
- قطعة واحدة من هذه التصاميم تكفي للفت الأنظار، لذا لا تكثري منها، لكي لا تظهري بأسلوب مبالغ به.
- اعتمدي أزياء بأسلوب محايد مع هذه التصاميم وابتعدي عن الطبعات والترتر.
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