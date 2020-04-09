مكياج طبيعي مشرق للحجر المنزلي... هكذا تحصلين عليه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أبريل 2020 07:44 مساءً - لا تجعلي الحجر المنزلي في زمن الكورونا يمنعك من إبراز جمالك والحصول على إطلالة مشرقة ومتوهجة داخل البيت، فذلك يؤدي دوراً في رفع معنوياتك وتغيير مزاجك نحو الأفضل. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى طريقة الحصول على مكياج طبيعي مشرق بمستحضرات مكياج قليلة بلون قريب الى لون البشرة.



إعداد البشرة

إعداد البشرة



يُعتبر إعداد البشرة خطوة ضرورية للحصول على مكياج مشرق وإطلالة متوهجة. وبما أن الوقت متاح لذلك خلال الحجر المنزلي، ابدأي عملية وضع المكياج، بتنظيف البشرة أولاً بغسول لطيف وتجفيفها بفوطة قطنية ناعمة. من ثم، طبقي كمية بحجم حبة البازلاء من كريم المرطب خاصتك ووزعيها على أنحاء وجهك كافة، بحيث يظل مكياجك صحيحاً وليس دهنياً.

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أساس البشرة

أساس البشرة



إذا كانت بشرتك صافية، استخدمي مرطباً ملوناً، أما إذا كنت تفضلين مزيداً من التغطية، طبقي كريم الأساس بلون قريب من لون بشرتك، لكن فقط على الأماكن التي فيها شوائب وتصبغات. من ثم، طبقي الكونسيلر على الهالات السوداء تحت العين، بواسطة فرشاة صغيرة مسطحة، واسحبيها أسفل عينيك. وإذا كنت تعانين من لمعان البشرة، طبقي بودرة الوجه بلون مطابق للون بشرتك، فهي تمتص أي فائض من زيوت البشرة، واحرصي على عدم استخدام البرونز للحفاظ على بشرة طبيعية. بعدها، استخدمي بلاش كريمياً ناعماً بلون قريب الى لون خدودك الطبيعي، وطبقيه على تفاحة الخدين، كذلك استخدمي القليل منه على شفتيك لتعزيز لونها الطبيعي.

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مكياج العيون

مكياج العيون



لمظهر طبيعي ناعم ومشرق خلال الحجر المنزلي، ابتعدي عن ألوان المكياج القوية وتجنبي استخدام ظلال العيون القوية واللامعة والغليتر، وذلك للحفاظ على طلة طبيعية ناعمة داخل المنزل. لذلك، طبقي ظلال العيون بألوان خفيفة قريبة الى لون بشرتك، وقومي بوضع طبقتين من الماسكرا على رموشك، بإمكانك اعتماد الماسكرا البنية أو السوداء. من ثم، مشطي حاجبيك واملئي الفراغات فيهما بقلم حواجب مطابق للونهما، ولا تبالغي في رسمة الحاجبين للحفاظ على إطلالة هادئة جداً.



مكياج الشفاه

مكياج الشفاه



بإمكانك الحصول على لون شفاه متورد بشكل طبيعي خلال الحجر المنزلي، من دون وضع أحمر شفاه على الإطلاق، من خلال استخدام مقشر لطيف لإزالة خلايا الجلد الميتة وزيادة تدفق الدم في الشفتين. من ثم، طبقي بلسم الشفاه المفضل لديك، فهو يمنح الشفتين لمسة لامعة ومظهراً صحياً.

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