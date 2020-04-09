صابونة مضادة للفيروسات وتكافح جفاف اليدين... حضريها في الحجر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 أبريل 2020 07:44 مساءً - في ظل الحجر المنزلي، والساعات الطويلة التي تمضينها بالمنزل في زمن الكورونا، يعدّ تحضير صابونة طبيعية للعناية بالبشرة طريقة مثالية ومريحة لقضاء أوقات الفراغ بدلاً من الشعور بالملل والكآبة. وبما أن غسل اليدين هو إحدى أهم وسائل الوقاية من فيروس كورونا، سنعرفك في هذا المقال الى طريقة تحضير صابونة طبيعية مضادة للفيروسات والبكتيريا والجراثيم، غنية بالزيوت الطبيعية التي تمنع جفاف اليدين وتشققهما.



مكونات الصابونة

مكونات الصابونة



- 60 غراماً من هيدروكسيد الصوديوم

- 170 غراماً من المياه النقية

- 150 غراماً من زيت جوز الهند

- 150 غراماً من زيت الزيتون

- 150 غراماً من زيت اللوز



طريقة التحضير

طريقة التحضير



ضعي زيت جوز الهند في وعاء على نار هادئة. وفي وعاء آخر، امزجي هيدروكسيد الصوديوم والمياه النقية، واتركي المزيج جانباً. من ثم، اخلطي زيت الزيتون وزيت اللوز، وسخني الخليط في المايكروويف لمدة دقيقة تقريباً. انتظري قليلاً، بعدها امزجي المكونات كافة باستخدام خلاط يدوي الى أن تحصلي على مزيج متماسك. اسكبي المزيج ببطء في قوالب سيليكون مخصصة للصابون، واضغطي عليها للتخلص من فقاعات الهواء. غطي القوالب بمنشفة وضعيها في مكان بارد وجاف لمدة 48 ساعة. بعدها، انزعي المنشفة عن قوالب الصابون، وقومي باستخراج الصابون من القوالب وضعيه في عبوة نظيفة تحتفظين بها في مكان بارد وجاف.



كيفية استخدامها

كيفية استخدامها



ستغنيك هذه الصابونة الطبيعية عن كافة أنواع المعقمات والمطهرات التي يتم استخدامها في غسل اليدين تجنباً لالتقاط العدوى بفيروس كورونا. بالتالي، يمكنك استخدامها متى تشائين في غسل يديك، فهي تعمل على إزالة كافة الفيروسات والبكتيريا والجراثيم الموجودة على يديك، كما أن الزيوت الطبيعية الموجودة في تركيبتها تساهم في ترطيب اليدين ومكافحة جفافهما وتمنع إصابتهما بالتقشر والتشققات.





نصائح مهمة

إذا كنت تعانين من الحساسية ضد أي من الزيوت الموجودة في هذه الصابونة، احرصي على استبداله بزيت طبيعي آخر مناسب لنوع بشرتك، مثل زيت السمسم أو زيت الأفوكادو أو زيت زيت الجوجوبا... كذلك، احرصي على وضع القفازات أثناء صناعة الصابون، لتجنّب ملامسة هيدروكسيد الصوديوم بشكل مباشر، مما قد يسبب الأذى للبشرة.

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